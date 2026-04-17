Πυκνώνει το μυστήριο για την θανάσιμη πτώση της γυναίκας στον ακάλυπτο – Εξετάζουν το βίντεο σοκ με τις τελευταίες της κινήσεις οι Αρχές

Σκηνές-σοκ αποκαλύπτει το υλικό από κάμερα ασφαλείας σε πολυκατοικία, όπου καταγράφονται οι τελευταίες κινήσεις της γυναίκας από την Αιθιοπία πριν από την πτώση της στον ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας επί της οδού Κολοκοτρώνη στο κέντρο της Αθήνας.

Σύμφωνα με τις εικόνες, η γυναίκα εξέρχεται από το διαμέρισμα του 3ου ορόφου και κατευθύνεται προς τον 4ο, την ώρα που ο 45χρονος Ιταλός παραμένει εντός.

Λίγη ώρα αργότερα, ο άνδρας βγαίνει και αντικρίζει τη γυναίκα στο κενό, ειδοποιώντας άμεσα το 112. Οι Αρχές διαπιστώνουν ότι η γυναίκα επιχείρησε να διαφύγει σπάζοντας με σιδερένιο αντικείμενο ενισχυμένο τζάμι, τραυματιζόμενη σοβαρά, όπως δείχνουν τα ίχνη αίματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER ο 45χρονος Ιταλός άνδρας βρισκόταν για τρεις ημέρες στο διαμέρισμα και τα ξημερώματα της Παρασκευής ήταν η τελευταία του διανυκτέρευση.

Το μυστήριο πυκνώνει, καθώς δεν εξηγείται γιατί κινήθηκε προς τα πάνω, ενώ υπήρχε δυνατότητα εξόδου. Ο 45χρονος υποστηρίζει ότι προηγήθηκε καβγάς και την έδιωξε από το διαμέρισμα.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ακόμη και ζητήματα ψυχικής υγείας ή χρήσης ουσιών, αναμένοντας τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, ενώ ο άνδρας παραμένει υπό ανάκριση.