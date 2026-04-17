Μπαράζ συλλήψεων στη Νέα Φιλαδέλφεια για τον αγώνα ΑΕΚ – Ράγιο Βαγιεκάνο

Σε μπαράζ συλλήψεων προχώρησε η ΕΛΑΣ το βράδυ της Πέμπτης 16/4 κατά τη διάρκεια του αγώνα της ΑΕΚ με την Ράγιο Βαγιεκάνο για το Conference League.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο διεξαγωγής αγώνα ποδοσφαίρου την Πέμπτη 16-4-2026 στο γήπεδο «ALLWYN ARENA» στη Ν. Φιλαδέλφεια, πραγματοποιήθηκαν εντατικοί έλεγχοι από τους αστυνομικούς που είχαν διατεθεί για την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα και την πρόληψη της αθλητικής βίας, κατά τους οποίους συνελήφθησαν -4- άτομα, ηλικίας 27, 28, 30 και 55 ετών.

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α και το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ν. Φιλαδέλφειας- Ν. Χαλκηδόνας/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α., σχηματίστηκαν δικογραφίες σε βάρος τους για -κατά περίπτωση- παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων και αντιμετώπισης βίας σε αθλητικούς χώρους.

Συγκεκριμένα, σε σωματικούς ελέγχους που διενεργήθηκαν εξωτερικά των θυρών πριν την έναρξη της αναμέτρησης, κατελήφθησαν ο 28χρονος να κατέχει μικροποσότητα κοκαΐνης και ο 27χρονος και ο 30χρονος να κατέχουν μικροποσότητα κάνναβης.

Ακόμα, στην κατοχή του 55χρονου βρέθηκε και κατασχέθηκε καπνογόνο ναυτικής χρήσης. Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.