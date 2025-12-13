Κεφαλονιά: Συνελήφθη 30χρονος για διακίνηση ναρκωτικών

Στη σύλληψη ενός 30χρονου άνδρα για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην Κεφαλονιά προχώρησε η ΕΛΑΣ.

Προηγήθηκε, κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων και, στο πλαίσιο οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 30χρονο στην κατοχή του οποίου αρχικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ηρωίνη βάρους -1,6- γραμμαρίων και -1- κινητό τηλέφωνο.

Ακολούθησε έρευνα στην οικία του κατηγορουμένου, παρουσία δικαστικού λειτουργού, κατά τη διάρκεια της οποίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

ηρωίνη βάρους -541,4- γραμμαρίων,

κοκαΐνη βάρους -60,2- γραμμαρίων,

μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης,

-3- ζυγαριές ακριβείας,

το χρηματικό ποσό των -25.950- ευρώ,

-30- ναρκωτικά δισκία και

χρυσαφικά.

Προανάκριση για την υπόθεση πραγματοποιήθηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αργοστολίου, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθη ένας ακόμη ημεδαπός ηλικίας 42 ετών, κατηγορούμενος για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κεφαλληνίας.