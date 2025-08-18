Καβάλα: Στο νοσοκομείο γυναίκα μετά από ενδοοικογενειακό επεισόδιο

Ένα σοβαρό ενδοοικογενειακό επεισόδιο σημειώθηκε χθες, Κυριακή (17/08) στη συνοικία του Αγίου Ιωάννη στη Καβάλα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της proininews.gr, με αφορμή οικονομικές διαφορές, ένας άνδρας φέρεται να λογομάχησε έντονα με συγγενικό του πρόσωπο. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της έντασης, ο άνδρας φέρεται να τραυμάτισε τη γυναίκα, η οποία μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες προχώρησαν στην προσαγωγή του φερόμενου ως δράστη ώστε να διερευνηθούν οι συνθήκες του επεισοδίου.

Ατύχημα στον δρόμο για το νοσοκομείο

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, το πρώτο ασθενοφόρο που είχε παραλάβει την τραυματισμένη γυναίκα προσέκρουσε σε κολωνάκι, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα να υποστεί ζημιά σε λάστιχο. Επίσης χρειάστηκε να κληθεί δεύτερο όχημα του ΕΚΑΒ για να ολοκληρωθεί η διακομιδή της στο νοσοκομείο.

Η κατάσταση της υγείας παρακολουθείται από γιατρούς, ενώ η Αστυνομία διερευνά την υπόθεση.