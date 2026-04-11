Θανατηφόρο τροχαίο στην Καβάλα: Αγκαλιά στο μπροστινό κάθισμα είχε το τρίχρονο αγγελούδι η μητέρα – Mε κακώσεις ο 10χρονος γιος

Μία ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι του Μεγάλου Σαββάτου (11.04) στην Εθνική Οδό Καβάλας – Σερρών, όταν τροχαίο δυστύχημα στοίχισε τη ζωή σε ένα παιδί, μόλις τριών ετών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η σύγκρουση σημειώθηκε στο ύψος του Παλαιοχωρίου, όταν ένα ταξί και ένα Ι.Χ. όχημα συγκρούστηκαν μετωπικά υπό συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, στο εσωτερικό του αυτοκινήτου επέβαινε μία τετραμελής οικογένεια με τη μητέρα να κρατά στην αγκαλιά το άτυχο παιδάκι.

Στο χειρουργείο η μητέρα

Και οι τέσσερις μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο της Καβάλας, όπου παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, δεν κατάφεραν να επαναφέρουν στη ζωή το τρίχρονο αγγελούδι. Την ίδια ώρα η μητέρα του παιδιού είναι σοβαρά τραυματισμένη και βρίσκεται στο χειρουργείο.

Από το τροχαίο τραυματίστηκε και το δεκάχρονο παιδί της οικογένειας, το οποίο διακομίζεται στην Παιδοχειρουργική του νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης με κακώσεις στη σπονδυλική στήλη. Ο πατέρας και παράλληλα οδηγός του οχήματος δεν έχει τραυματιστεί σοβαρά.

Η εκδοχή του οδηγού ταξί

Ο οδηγός του άλλου αυτοκίνητου παρέμεινε στο σημείο για να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες, υποστηρίζοντας ότι δεν υπήρξε μετωπική σύγκρουση, αλλά πως ο οδηγός του άλλου οχήματος έχασε τον έλεγχο κάτω από άγνωστες συνθήκες.

Οι αρμόδιες αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για τη διακρίβωση των ακριβών αιτίων του δυστυχήματος.