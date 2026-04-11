Τραγωδία στην Καβάλα: Νεκρό 3χρονο παιδί σε τροχαίο μετά από σύγκρουση ΙΧ με ταξί

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι του Μεγάλου Σαββάτου στην Εθνική Οδό Καβάλας – Σερρών, με θύμα ένα 3χρονο παιδί που άφησε την τελευταία του πνοή μετά από τροχαίο.

Σύμφωνα με το proininews.gr, το τροχαίο σημειώθηκε αμέσως μετά το Παλαιοχώρι και πριν τη Νικήσιανη, όταν συγκρούστηκαν μετωπικά ταξί με ΙΧ.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε θανάσιμα το 3χρονο παιδί, ενώ οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως υπάρχουν και ακόμη δύο τραυματίες, οι οποίοι χρειάστηκε να απεγκλωβιστούν από το αυτοκίνητο.

Οι αρχές διερευνούν τα αίτια του δυστηχήματος.