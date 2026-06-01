Κορυφώνεται η αγωνία για τις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ και Ιράν: «Υψηλή η πιθανότητα λήξης της κατάπαυσης του πυρός»

Κορυφώνεται τις τελευταίες ώρες η αγωνία για το μέλλον των διαπραγματεύσεων ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν.

Συγκεκριμένα, η πιθανότητα λήξης της κατάπαυσης του πυρός μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ είναι «υψηλή», εφόσον δεν σταματήσουν οι επιθέσεις στον Λίβανο, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση του Ιράν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Να θυμίσουμε, ότι νωρίτερα το ιρανικό πρακτορείο Tasnim ανέφερε πως η Τεχεράνη διακόπτει τις συνομιλίες με τις ΗΠΑ λόγω των επιθέσεων του Ισραήλ σε Γάζα και Λίβανο.

«Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν και όλες οι παρατάξεις του Μετώπου της Αντίστασης είναι αποφασισμένες να ανταποκριθούν στα εγκλήματα των Σιωνιστών και να ανοίξουν νέα μέτωπα.

Το Tasnim έμαθε ότι, δεδομένης της συνέχισης των εγκλημάτων του σιωνιστικού καθεστώτος στο Λίβανο και λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Λίβανος ήταν μία από τις προϋποθέσεις για την κατάπαυση του πυρός — η οποία τώρα παραβιάζεται σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου — η ιρανική διαπραγματευτική ομάδα διακόπτει τον «διάλογο και την ανταλλαγή κειμένων μέσω μεσαζόντων» αναφέρει αρχικά το δημοσίευμα για να προσθέσει:

«Η άμεση παύση των επιθετικών και βάρβαρων επιχειρήσεων του στρατού του ισραηλινού καθεστώτος στη Γάζα και το Λίβανο, καθώς και η αναγκαιότητα της πλήρους απόσυρσης του καθεστώτος από τα κατεχόμενα εδάφη του Λιβάνου, έχουν τονιστεί από ιρανούς αξιωματούχους και διαπραγματευτές. Έχουν δηλώσει ότι έως ότου εξασφαλιστεί η θέση του Ιράν και της Αντίστασης ως προς αυτό, δεν θα πραγματοποιηθούν περαιτέρω συνομιλίες.

Επιπλέον, το Μέτωπο της Αντίστασης και το Ιράν έχουν θέσει στην ατζέντα τους τον πλήρη αποκλεισμό του Στενού του Ορμούζ και την ενεργοποίηση άλλων μετώπων, συμπεριλαμβανομένου του Στενού Μπαμπ ελ-Μαντέμπ, προκειμένου να τιμωρήσουν τους Σιωνιστές και τους υποστηρικτές τους».