Παρών στα εγκαίνια της διεθνούς ναυτιλιακής έκθεσης «Ποσειδώνια 2026» ο Κυριάκος Μητσοτάκης (Φωτογραφίες)
Η παγκόσμια ναυτιλία δίνει ραντεβού στην Αθήνα
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε το παρών στα εγκαίνια της διεθνούς ναυτιλιακής έκθεσης «Ποσειδώνια 2026» το απόγευμα της Δευτέρας 1/6.
Συγκεκριμένα, ο πρωθυπουργός βρέθηκε στο Metropolitan Expo όπου η παγκόσμια ναυτιλία έδωσε ραντεβού στην Αθήνα.
Σήμερα ανοίγουν οι πύλες της έκθεσης στο Metropolitan Expo στην Αθήνα, πλάι στον διεθνή αερολιμένα «Ελευθέριος Βενιζέλος», όπου χιλιάδες στελέχη της παγκόσμιας ναυτιλιακής βιομηχανίας, επιχειρηματίες και επενδυτές, θα συναντηθούν, επιβεβαιώνοντας τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Ελλάδας στον παγκόσμιο ναυτιλιακό χάρτη.
