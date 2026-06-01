Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στους Αγίους Θεοδώρους Κορινθίας – Υπήρξαν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Προαστιακό και Εθνική Οδό (Βίντεο)
Συναγερμός στην Πυροσβεστική
Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική καθώς ξέσπασε φωτιά σε χαμηλή βλάστηση και ξέρα χόρτα στους Αγίους Θεοδώρους Κορινθίας.
Συγκεκριμένα, η πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση πέριξ της Εθνικής οδού στις πράνες του Προαστιακού σιδηρόδρομου (είχε δοθεί εντολή για διακοπή της γραμμής του).
Μάλιστα, λόγω της φωτιάς έκλεισε η δεξιά λωρίδα της νέας Εθνικής Οδού Αθηνών-Κορίνθου στο 61,2 χιλιόμετρο στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα. Ωστόσο με την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής η φωτιά παρουσίασε πολύ καλύτερη εικόνα.
