“Καμπανάκι” Μαρουσάκη για “βοριάδες με μεγάλη ένταση” – Κίνδυνος πυρκαγιάς σε 11 περιοχές σήμερα

Περιορίζεται σταδιακά σήμερα Πέμπτη 18/6 η αστάθεια του καιρού, ωστόσο βροχές και καταιγίδες θα συνεχίσουν να εκδηλώνονται σε διάφορες περιοχές, ενώ αυξάνεται ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς λόγω των ισχυρών ανέμων.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου του Open Κλέαρχου Μαρουσάκη, βροχές και καταιγίδες θα επηρεάσουν κυρίως το εσωτερικό της Πελοποννήσου, με τα φαινόμενα να είναι πιο έντονα κατά τη διάρκεια των απογευματινών ωρών.

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Σε πιο βόρεια γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας μας, τα φαινόμενα αυτά θα έχουν μικρότερη ένταση και διάρκεια, μιας και πλέον αρχίζουν και ενισχύονται τα μελτέμια προς την πλευρά του Αιγαίου, με αποτέλεσμα να γίνεται πιο ευσταθής η ατμόσφαιρα.

Όπως ανέφερε ο κ. Μαρουσάκης, σήμερα καθώς θα πηγαίνουμε στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, θα εκδηλωθούν μπόρες ακόμη και καταιγίδες, κυρίως προς τα κεντρικά ανατολικά και νότια ηπειρωτικά.

Στην Πελοπόννησο και την κεντρική Στερεά, τα φαινόμενα θα έχουν μεγαλύτερη ένταση και διάρκεια. Πάντως καθώς θα πηγαίνουμε προς τις βραδινές ώρες ο καιρός θα αρχίσει να βελτιώνεται. Θα υποχωρούν τα φαινόμενα αστάθειας.

Οι άνεμοι από σήμερα και για αρκετές ημέρες, θα αρχίσουν να παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον. Ιδιαίτερα προς την πλευρά του Αιγαίου, θα έχουμε βοριάδες με μεγάλες εντάσεις, ίσως δούμε και 8 μποφόρ τις επόμενες ημέρες. Είναι ευνοϊκές οι συνθήκες για να ξεκινήσει και να εξαπλωθεί μία πυρκαγιά.

Έχει υποχωρήσει λίγο η θερμοκρασία, κυρίως προς τα δυτικά, κεντρικά και βόρεια τμήματα. Σήμερα οι καταστάσεις θερμοκρασιακά θα είναι καλύτερες στα ανατολικά τμήματα, όπου δεν φαίνεται να ξεπερνάμε τους 30 με 33 βαθμούς. Στα πιο δυτικά τμήματα, η θερμοκρασία θα φθάσει ακόμα και τους 36 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική, σήμερα, αναμένουμε συννεφιές το μεσημέρι με το απόγευμα, με μία κάποια πιθανότητα να βγουν κάποιες διάσπαρτες βροχές. Ο βοριάς έχει πλέον μπει με τοπικά ισχυρές εντάσεις, με τον υδράργυρο κοντά στους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

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Στη Θεσσαλονίκη, αργά το απόγευμα δεν αποκλείεται να δούμε μπόρες, κυρίως στο εσωτερικό του νομού. Οι άνεμοι δεν θα προβληματίζουν και ο υδράργυρος 32 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα του νομού πιο δροσερές οι καταστάσεις.

Κίνδυνος πυρκαγιάς σε 11 περιοχές σήμερα Πέμπτη

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, για σήμερα Πέμπτη 18 Ιουνίου προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 3) σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας:

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Αττική και περιοχές στην Εύβοια

Μυτιλήνη, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Κάρπαθο και Κάσο

Ηράκλειο και Λασίθι

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο του Ertnews Όλγα Παπαβγούλη, απαιτείται αυξημένη προσοχή στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο, καθώς ο συνδυασμός των ισχυρών βοριάδων, της χαμηλής υγρασίας και της σταδιακής ξήρανσης της βλάστησης δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες για εκδήλωση φωτιάς.

Ο καιρός των επόμενων ημερών

Παρασκευή 19/6

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Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις στα νότια τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας και της ανατολικής Θεσσαλίας όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες. Βαθμιαία νεφώσεις θα αναπτυχθούν στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα ορεινά και πιθανώς στα βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4, στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα νησιά του Ιονίου και τα ηπειρωτικά τους 30 με 32 και τοπικά τους 33 βαθμούς και στην ανατολική νησιωτική χώρα τους 27 με 29, τοπικά στα νοτιοανατολικά τους 30 βαθμούς Κελσίου.

Σάββατο 20/6

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή όμβροι στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4, στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Κυριακή 21/6

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή όμβροι στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά.

Δευτέρα 22/6

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις που πρόσκαιρα θα αυξηθούν τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.