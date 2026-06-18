Κολωνός: Οδηγοί μηχανής πιάστηκαν στα χέρια για την προτεραιότητα πάνω στη σιδηροδρομική διάβαση (βίντεο)

Ένα ακόμα αδιανόητο περιστατικό εκτυλίχθηκε στους δρόμους της Αθήνας, αυτή τη φορά στον Κολωνό, όπου δύο οδηγοί μηχανών τσακώθηκαν πάνω στη σιδηροδρομική διάβαση.

Στο βίντεο που έφερε στο φως της δημοσιότητας το ΕΡΤNews, φαίνεται ο άγριος καβγάς μεταξύ των δύο αναβατών το βράδυ της Δευτέρας 15/6 που είχε ως αφορμή την προτεραιότητα.

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Τα αίματα άναψαν στην οδό Αγίου Μελετίου με έντονη λογομαχία, ωστόσο στη συνέχεια οι δύο πρωταγωνιστές του επεισοδίου έβγαλαν τα κράνη τους και άρχισαν να… κυνηγιούνται γύρω από τα σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Η κατάσταση ξέφυγε, με αποτέλεσμα να πιαστούν στα χέρια και να μεταφέρουν τον καβγά ακόμα και πάνω στη σιδηροδρομική γραμμή. Μάλιστα, δεν δίστασαν να χτυπήσουν ο ένας τον άλλον με τα κράνη τους.

Οι αυτόπτες μάρτυρες έβλεπαν τα όσα διαδρατίζονταν άναυδοι, μη μπορώντας να πιστέψουν τι συνέβαινε.