Καθυστερήσεις άνω των 45 λεπτών στην Αττική Οδό λόγω καραμπόλας τριών οχημάτων
Στο ύψος του "The Mall Athens"
Αυξημένη κίνηση σημειώνεται στην κυκλοφορία στην Αττική Οδό, λόγω σύγκρουσης τριών οχημάτων στο ύψος του “The Mall Athens“, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ελευσίνα, στην περιοχή του Αμαρουσίου.
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα: Άνω των 45′ από Παιανία έως Κηφισίας, Άνω των 30′ από Παπάγου έως Κηφισίας. Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο: 20′-25′ από κόμβο Φυλής έως κόβμο Κηφισίας, 10′-15′ στην έξοδο για Λαμία.ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) November 16, 2026
Από Κάντζα και Αγία Παρασκευή οι καθυστερήσεις ξεπερνούν τα 45 λεπτά.
Παράλληλα, στον Κηφισό καταγράφεται κίνηση και στα 2 ρεύματα από το ύψος του Αιγάλεω μέχρι και το Γαλάτσι.
Από την άλλη, η κίνηση έχει παραλύσει όλη την άνοδο της Κηφισίας, ενώ στην κάθοδο παρατηρούνται προβλήματα στο ύψος του Ψυχικού.
Στη Μεσογείων το μεγαλύτερο πρόβλημα παρατηρείται στην Αγία Παρασκευή.
Καθυστερήσεις σημειώνονται και στο κέντρο της Αθήνας και στους δρόμους γύρω από τον Πειραιά.
Ταυτόχρονα, οι οδηγοί κινούνται με χαμηλές ταχύτητες στην Αθηνών. Στο ρεύμα προς Κόρινθο παρατηρούνται καθυστερήσεις στο ύψος του Χαϊδαρίου ενώ προς Αθήνα στο ύψος του Ελαιώνα.ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
πηγή στην Google
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