Καθυστερήσεις άνω των 45 λεπτών στην Αττική Οδό λόγω καραμπόλας τριών οχημάτων

Αυξημένη κίνηση σημειώνεται στην κυκλοφορία στην Αττική Οδό, λόγω σύγκρουσης τριών οχημάτων στο ύψος του “The Mall Athens“, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ελευσίνα, στην περιοχή του Αμαρουσίου.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα: Άνω των 45′ από Παιανία έως Κηφισίας, Άνω των 30′ από Παπάγου έως Κηφισίας. Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο: 20′-25′ από κόμβο Φυλής έως κόβμο Κηφισίας, 10′-15′ στην έξοδο για Λαμία. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ November 16, 2026

Από Κάντζα και Αγία Παρασκευή οι καθυστερήσεις ξεπερνούν τα 45 λεπτά.

Παράλληλα, στον Κηφισό καταγράφεται κίνηση και στα 2 ρεύματα από το ύψος του Αιγάλεω μέχρι και το Γαλάτσι.