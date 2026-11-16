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ΕΛΛΑΔΑ

Καθυστερήσεις άνω των 45 λεπτών στην Αττική Οδό λόγω καραμπόλας τριών οχημάτων

Στο ύψος του "The Mall Athens"

Καθυστερήσεις άνω των 45 λεπτών στην Αττική Οδό λόγω καραμπόλας τριών οχημάτων
Πηγή: Eurokinissi
DEBATER NEWSROOM
UPD: 09:29

Αυξημένη κίνηση σημειώνεται στην κυκλοφορία στην Αττική Οδό, λόγω σύγκρουσης τριών οχημάτων στο ύψος του “The Mall Athens“, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ελευσίνα, στην περιοχή του Αμαρουσίου.

Από Κάντζα και Αγία Παρασκευή οι καθυστερήσεις ξεπερνούν τα 45 λεπτά.

Παράλληλα, στον Κηφισό καταγράφεται κίνηση και στα 2 ρεύματα από το ύψος του Αιγάλεω μέχρι και το Γαλάτσι.

Από την άλλη, η κίνηση έχει παραλύσει όλη την άνοδο της Κηφισίας, ενώ στην κάθοδο παρατηρούνται προβλήματα στο ύψος του Ψυχικού.

Στη Μεσογείων το μεγαλύτερο πρόβλημα παρατηρείται στην Αγία Παρασκευή.

Καθυστερήσεις σημειώνονται και στο κέντρο της Αθήνας και στους δρόμους γύρω από τον Πειραιά.

Ταυτόχρονα, οι οδηγοί κινούνται με χαμηλές ταχύτητες στην Αθηνών. Στο ρεύμα προς Κόρινθο παρατηρούνται καθυστερήσεις στο ύψος του Χαϊδαρίου ενώ προς Αθήνα στο ύψος του Ελαιώνα.

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