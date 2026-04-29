Κατεβάζουν «ρολά» την Πρωτομαγιά Μετρό και Τραμ – Τι αναφέρει η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ

Σε 24ωρη απεργία προχωρούν οι εργαζόμενοι σε Μετρό και Τραμ την Πρωτομαγιά όπως ανακοίνωσε και επίσημα η ΣΤΑΣΥ.

Συγκεκριμένα, όπως έγινε γνωστό οι Γραμμές 1 (ΗΣΑΠ), 2 & 3 του Μετρό και το Τραμ δεν θα λειτουργήσουν από την έναρξη έως τη λήξη της κυκλοφορίας.

Νωρίτερα, η ανακοίνωση των εργαζομένων σε Μετρό και Τραμ ανέφερε:

«Τα Σωματεία Εργαζομένων στη ΣΤΑ.ΣΥ., τιμούμε την εργατική Πρωτομαγιά και ανακοινώνουμε τη συμμετοχή μας στην 24ώρη Πανελλαδική Απεργία (από έναρξη της κυκλοφορίας το πρωί της Παρασκευής, έως τη λήξη της κυκλοφορίας).

Για εμάς, η 1η Μάη, δεν είναι μία απλή αργία, είναι η ημέρα-σύμβολο της παγκόσμιας εργατικής τάξης, μία ημέρα μνήμης και διεκδίκησης που γεννήθηκε μέσα από το αίμα των εργατών του Σικάγο το 1886, οι οποίοι θυσιάστηκαν για το αυτονόητο δικαίωμα και σε ανθρώπινες συνθήκες εργασίας.

Το εργατικό κίνημα, οφείλει να αγωνιστεί ώστε η εργασία να βρίσκεται στο επίκεντρο, με όρους ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Η διαρκής προσπάθεια για τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των εργαζομένων, δεν μπορεί να αποσυνδεθεί από τη συλλογική διεκδίκηση, την αλληλεγγύη και την ενίσχυση των κοινωνικών δικαιωμάτων.

Τίποτα δεν χαρίστηκε, όλα κατακτήθηκαν μέσα από αγώνες!

Με αφορμή και την πρόσφατη Παγκόσμια Ημέρα για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία, η φετινή Πρωτομαγιά έχει για εμάς μία ιδιαίτερη πικρή χροιά. Η λίστα των εργατικών ατυχημάτων στη χώμα μας μεγαλώνει δραματικά, αποδεικνύοντας ότι η προστασία της ζωής των εργαζομένων θυσιάζεται συχνά στον βωμό του κέρδους και της υποστελέχωσης.

Η Υγεία και Ασφάλεια δεν είναι κόστος, είναι δικαίωμα!

Δεν ξεχνάμε τους συναδέλφους μας που δεν επέστρεψαν ποτέ σπίτι τους.

Τιμούμε τη μνήμη:

Του Εργοδότη Επιδομής Πέτρου Γιάμαλη, που έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος στη ΣΤΑΣΥ

Του Αρχιτεχνίτη Τροχαίου Υλικού Νίκου Βάρδα, που καταπλακώθηκε και έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια εργασιών στην Τεχνική Επισκευαστική Βάση του Πειραιά.

Διεκδικούμε:

Ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, κατοχυρωμένες μέσω Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας (ΣΣΕ) και όχι μέσω κυβερνητικών παροχών-ψιχίων.

Επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού ως αναγνώριση του μόχθου μας

Ελεύθερη συνδικαλιστική δράση, χωρίς κρατικό και εργοδοτικό παρεμβατισμό

Αυστηρά μέτρα Υγείας και Ασφάλειας

Δημόσιες αστικές συγκοινωνίες

Απομάκρυνση των εργολάβων από τη ΣΤΑ.ΣΥ.

Μόνιμες προσλήψεις προσωπικού»