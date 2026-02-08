Κατεβαίνουν στην Αθήνα την Παρασκευή οι αγρότες με τα τρακτέρ τους – Συλλαλητήριο στο Σύνταγμα

Κάθοδο στην Αθήνα με τα τρακτέρ τους προγραμματίζουν οι αγρότες την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, προκειμένου να πραγματοποιήσουν συλλαλητήριο στο Σύνταγμα.

Ο αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, Σωκράτης Αλειφτήρας, δήλωσε στο Ertnews ότι οι αγρότες σχεδιάζουν να παραμείνουν στην Αθήνα έως το μεσημέρι του Σαββάτου.

Η απόφαση για την κινητοποίηση ελήφθη αφού δεν υπήρξε ικανοποίηση από τις κυβερνητικές εξαγγελίες. «Είπαμε όταν φύγαμε από τα μπλόκα ότι ο αγώνας θα συνεχιστεί, εφόσον δεν έχουμε μείνει ικανοποιημένοι από τις εξαγγελίες και από την επίλυση που έχει δοθεί στα αιτήματά μας», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της Ομοσπονδίας, βασικά αιτήματα παραμένουν άλυτα. Όπως είπε, δεν έχει νομοθετηθεί η μείωση της τιμής της κιλοβατώρας, δεν έχουν εκδοθεί υπουργικές αποφάσεις, δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα για την αναπλήρωση χαμένου εισοδήματος ύψους 160 εκατ. Ευρώ, και δεν έχει προγραμματιστεί η συνάντηση με τους κτηνοτρόφους για το ζήτημα της ευλογιάς. «Οι εξαγγελίες που ακούσαμε δια στόματος του πρωθυπουργού δεν έχουν προχωρήσει. Δεν έχουν έρθει στη Βουλή», τόνισε.