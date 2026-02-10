Κατασκοπεία: Έδωσε τρία ονόματα στις Αρχές ο 54χρονος σμήναρχος – Η «συγγνώμη» και η «ανακούφιση»

Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την μαραθώνια απολογία του το βράδυ της Τρίτης 10/2 ο 54χρονος σμήναρχος που κατηγορείται για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας.

Συγκεκριμένα, οι Αρχές μετά την απολογία του στο Αεροδικείο Αθηνών αποφάσισαν να προφυλακιστεί και θα οδηγηθεί στις φυλακές Κορίνθου.

Όπως ενημέρωσαν οι δικηγόροι του 54χρονου σμήναρχου, ο κατηγορούμενος κατονόμασε τρία άτομα που εμπλέκονται στην υπόθεση. Οι δικηγόροι του δήλωσαν, επίσης, ότι ο πελάτης τους αισθάνεται «ανακουφισμένος» μετά τη σύλληψή του από τις αρχές.

«Ζητώ ειλικρινά συγγνώμη από την πατρίδα, τις ένοπλες δυνάμεις, τους συναδέλφους και την οικογένειά μου», ανέφερε χαρακτηριστικά, ζητώντας μια δίκαιη και εύλογη τιμωρία.

«Εν αγνοία μου και χωρίς πρόθεση ενεπλάκην αρχικά σε κάτι, το οποίο εξελίχθηκε με τρόπο απειλητικό, επικίνδυνο και παράνομο. Με την απολογία μου δεν επιχείρησα ούτε να δικαιολογηθώ, στην πραγματικότητα ούτε καν να υπερασπισθώ τον εαυτό μου.

Τέθηκα εξ αρχής στη διάθεση της υπηρεσίας μου και της δικαιοσύνης, έχοντας ως μοναδικό στόχο να διευκολύνω το έργο τους κατά την αναζήτηση της αλήθειας, η οποία, ωστόσο, εν προκειμένω είναι απότοκος των ιδιαζουσών και ιδιαιτέρως επικίνδυνων και μη διαχειρίσιμων συνθηκών στις οποίες βρέθηκα, οι οποίες οδήγησαν στις πράξεις για τις οποίες κατηγορούμαι» πρόσθεσε.

«Η απόφαση έκανε δεκτό το αίτημα. Το αίτημα του εντολέα ήταν να προφυλακιστεί και διατάχθηκε η προσωρινή του κράτηση, όπως και ένα δεύτερο αίτημα, να καταδικαστεί δίκαια και εύλογα από την Ελληνική δικαιοσύνη. Έχει παραδεχθεί τα γεγονότα με ότι έχει συμβεί, χωρίς υπερβολές και χωρίς όλα αυτά που διαδίδονται στον Τύπο να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Αποδέχθηκε τις ευθύνες του και ζητάει την καταδίκη του από τη στρατιωτική δικαιοσύνη. Το χαρακτηριστικό είναι ότι ένιωσε ανακουφισμένος από τη σύλληψη του και ολοκληρώθηκε μια διαδικασία εξαιρετικά επικίνδυνη για τον ίδιο. Θεώρησε ότι από την αρχή δεν είχε συναλλαγή με κρατικό φορέα αλλά ιδιωτική εταιρεία που παρείχε συμβουλές σε εταιρείας από την Κίνα και άλλες χώρες της Ασίας, για να βρουν επενδυτικές εταιρείας στην Ευρώπη, στις χώρες του ΝΑΤΟ και στις Δυτικές χώρες μέχρι που πήγε στην Κίνα.

Άλλαξαν τα πράγματα και τον πίεζαν αφόρητα για να χορηγεί έγγραφα που ενδεχομένως να αφορούσαν ευαίσθητες πληροφορίες. Αναγκάστηκε από την πίεση των πραγμάτων και από τον φόβο γιατί του είπαν “ξέρουμε την οικογένεια σου, ξέρουμε που μένεις και ξέρουμε και τι δουλειά κάνεις” και αναγκάστηκε να συμμετέχει σε μια διαδικασία που δεν ήθελε». ανέφερε μεταξύ άλλων μετά την απολογία του 54χρονου ο δικηγόρος Βασίλης Χειρδάρης.

Κατασκοπεία: Ο τρόπος που τον προσέγγισε ο «Στίβεν»

Η αντίστροφη μέτρηση για τον αξιωματικό ξεκίνησε από το LinkedIn, όπου είχε αναρτήσει το αναλυτικό βιογραφικό του. Ο περιβόητος Κινέζος πράκτορας με το όνομα «Στίβεν» τον προσέγγισε ως εκπρόσωπος τεχνολογικής εταιρείας, η οποία φέρεται να λειτουργούσε ως «βιτρίνα».

Αρχικά του ανέθεσε μελέτες και συμβουλευτικό έργο για την ιστοσελίδα της εταιρείας, κερδίζοντας σταδιακά την εμπιστοσύνη του.

Στη συνέχεια, ο αξιωματικός άρχισε να μαθαίνει κινεζικά, ενώ πραγματοποίησε και ιδιωτικό ταξίδι στην Κίνα χωρίς να ενημερώσει την υπηρεσία του. Εκεί γνώρισε από κοντά τον «χειριστή» του, παρουσία και μίας γυναίκας με επίσης ψευδώνυμο.

Αργότερα, ο Κινέζος πράκτορας επισκέφθηκε την Αθήνα, ενώ υπάρχουν ενδείξεις για επαφές του ίδιου προσώπου και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, στοιχείο που παραπέμπει σε ευρύτερο δίκτυο.

Οι πληρωμές γίνονταν σε κρυπτονομίσματα, δολάρια και ευρώ, με τον σμήναρχο να προχωρά σε αναλήψεις από ΑΤΜ, συχνά μεταμφιεσμένος, προκειμένου να αποφύγει την καταγραφή από κάμερες ασφαλείας και να μην αφήσει ίχνη.