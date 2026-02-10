Προφυλακιστέος ο 54χρονος σμήναρχος που κατηγορείται για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας – «Ανακουφίστηκε από τη σύλληψη του»

Ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Τρίτης 10/2 η μαραθώνια απολογία του 54χρονου σμήναρχου που κατηγορείται για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας.

Συγκεκριμένα, ο 54χρονος σμήναρχός βρέθηκε για περίπου 9 ώρες ενώπιον των Αρχών όπου και κατέθεσε, ενώ στη συνέχεια κρίθηκε προφυλακιστέος.

«Η απόφαση έκανε δεκτό το αίτημα. Το αίτημα του εντολέα ήταν να προφυλακιστεί και διατάχθηκε η προσωρινή του κράτηση, όπως και ένα δεύτερο αίτημα, να καταδικαστεί δίκαια και εύλογα από την Ελληνική δικαιοσύνη. Έχει παραδεχθεί τα γεγονότα με ότι έχει συμβεί, χωρίς υπερβολές και χωρίς όλα αυτά που διαδίδονται στον Τύπο να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Αποδέχθηκε τις ευθύνες του και ζητάει την καταδίκη του από τη στρατιωτική δικαιοσύνη. Το χαρακτηριστικό είναι ότι ένιωσε ανακουφισμένος από τη σύλληψη του και ολοκληρώθηκε μια διαδικασία εξαιρετικά επικίνδυνη για τον ίδιο. Θεώρησε ότι από την αρχή δεν είχε συναλλαγή με κρατικό φορέα αλλά ιδιωτική εταιρεία που παρείχε συμβουλές σε εταιρείας από την Κίνα και άλλες χώρες της Ασίας, για να βρουν επενδυτικές εταιρείας στην Ευρώπη, στις χώρες του ΝΑΤΟ και στις Δυτικές χώρες μέχρι που πήγε στην Κίνα. Άλλαξαν τα πράγματα και τον πίεζαν αφόρητα για να χορηγεί έγγραφα που ενδεχομένως να αφορούσαν ευαίσθητες πληροφορίες. Αναγκάστηκε από την πίεση των πραγμάτων και από τον φόβο γιατί του είπαν “ξέρουμε την οικογένεια σου, ξέρουμε που μένεις και ξέρουμε και τι δουλειά κάνεις” και αναγκάστηκε να συμμετέχει σε μια διαδικασία που δεν ήθελε». ανέφερε μεταξύ άλλων μετά την απολογία του 54χρονου ο δικηγόρος Βασίλης Χειρδάρης.

Στη συνέχεια, διάβασε και δήλωση του 54χρονου σμήναρχου, η οποία ανέφερε ότι «εν αγνοία μου και χωρίς πρόθεση ενεπλάκην αρχικά σε κάτι, το οποίο εξελίχθηκε με τρόπο απειλητικό, επικίνδυνο και παράνομο. Με την απολογία μου δεν επιχείρησα ούτε να δικαιολογηθώ, στην πραγματικότητα ούτε καν να υπερασπισθώ τον εαυτό μου.

Τέθηκα εξ αρχής στη διάθεση της υπηρεσίας μου και της δικαιοσύνης, έχοντας ως μοναδικό στόχο να διευκολύνω το έργο τους κατά την αναζήτηση της αλήθειας, η οποία, ωστόσο, εν προκειμένω είναι απότοκος των ιδιαζουσών και ιδιαιτέρως επικίνδυνων και μη διαχειρίσιμων συνθηκών στις οποίες βρέθηκα, οι οποίες οδήγησαν στις πράξεις για τις οποίες κατηγορούμαι.

Ζητώ ειλικρινή συγγνώμη από την πατρίδα, τις ένοπλες δυνάμεις, τους συναδέλφους και την οικογένειά μου. Έχοντας απόλυτη εμπιστοσύνη στη στρατιωτική δικαιοσύνη, ζητώ να τιμωρηθώ με μία δίκαιη και εύλογη τιμωρία».

Ο σμήναρχος κατηγορείται για συλλογή και μετάδοση μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους, με κίνδυνο την πρόκληση βλάβης στα εθνικά συμφέροντα. Υπενθυμίζεται ότι την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, ο σμήναρχος είχε απολογηθεί στον ανακριτή στο Αεροδικείο Αθηνών και έκτοτε κρατήθηκε στις φυλακές της Αερονομίας στον Καρέα.

Κατασκοπεία: Οι έρευνες των Αρχών για τον «Στίβεν»

Οι αρχές συνεργάζονται και με τις ΗΠΑ, για να βρουν τον κινέζο με το όνομα “Στίβεν” που φαίνεται ότι είναι ο άνδρας που στρατολογούσε τους κατασκόπους, με την ταυτότητα του άνδρα να φέρεται να είναι γνωστή στις αμερικάνικες υπηρεσίες.

Όσον αφορά στον χρηματισμό του, ο ίδιος έχει αποκαλύψει ότι έλαβε για τις πράξεις του 30.000 ευρώ, με τις αρχές να θεωρούν ότι το ποσό είναι πολύ μεγαλύτερο και τους λογαριασμούς του να ελέγχονται ενδελεχώς.

Τα στοιχεία και το κατηγορητήριο σε βάρος του είναι πολύ βαριά και “δεμένα”, με τον ίδιο να κινδυνεύει εφόσον καταδικαστεί ακόμα και με ισόβια, αλλά και με στέρηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Δαβάκης: “Ενδεχομένως υπάρχει λόγος εφαρμογής της διάταξης περί αφαίρεσης ιθαγένειας”

Η διάταξη για την αφαίρεση ιθαγένειας ενδεχομένως να έχει λόγο εφαρμογής στην περίπτωση του αξιωματικού που ερευνάται για τη μετάδοση στρατιωτικών μυστικών, όπως ανέφερε ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, Αθανάσιος Δαβάκης, μιλώντας νωρίτερα σήμερα στην Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής. Ωστόσο, είπε ότι η υπόθεση ερευνάται από τη δικαιοσύνη και αυτή έχει τον πρώτο λόγο.

«Στις 6 Φεβρουαρίου τέθηκε ο σμήναρχος σε διαθεσιμότητα για 18 μήνες. Με το άρθρο 102 του ν. 5265/2026 ασκήθηκε ποινική δίωξη από την Εισαγγελία και διατάχθηκε κύρια ανάκριση, με τις βάση ενδείξεις οι οποίες υπάρχουν αυτήν τη στιγμή», τόνισε ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας και απευθυνόμενος στα κόμματα της αντιπολίτευσης, πρόσθεσε:

«Θυμάστε όλοι όταν φέραμε το άρθρο 298 του αμέσως προηγουμένου νόμου, περί αφαίρεσης ιθαγένειας, η διάταξη εκείνη δαιμονοποιήθηκε με διαφόρους χαρακτηρισμούς στο πολυνομοσχέδιο που συζητήσαμε και υπήρξε και αντίδραση. Είναι ένας λόγος εφαρμογής ενδεχομένως, μακάρι να είναι διαφορετικά πράγματα αλλά λυπάμαι.

Υπήρξε τότε αιτίαση περί φίμωσης της δημοσιογραφίας ενώ το άρθρο εκείνο της αφαίρεσης ιθαγένειας δεν είχε καμία σχέση με αυτό και αφορούσε ζητήματα μετάδοσης στρατιωτικών μυστικών, κάτι που όπως φαίνεται έχει επισυμβεί στη συγκεκριμένη περίπτωση. Αλλά η έρευνα συνεχίζεται, τον λόγο έχει δικαιοσύνη, υπάρχουν αυτές οι συγκεκριμένες ενδείξεις και τοποθετούμαι με πολύ συστολή απέναντι σε αυτό γιατί πρώτα από όλα πρόκειται για Έλληνα αξιωματικά με ό,τι αυτό σημαίνει για τη βαρύτητα, τη σοβαρότητα και την ιδιαιτερότητα του θέματος».