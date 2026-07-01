Πετράλωνα: Εκκενώθηκε και το διπλανό κτίριο από την πολυκατοικία που κατέρρευσε – Έλεγχοι στατικής επάρκειας

Η ανησυχία των κατοίκων της οδού Αλκμήνης στα Πετράλωνα παραμένει στα ύψη μία ημέρα μετά την κατάρρευση της πολυκατοικίας στο νούμερο 22.

Το πρωί της Τετάρτης 1/7, ο εισαγγελέας διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, προκειμένου να διερευνηθούν τα αίτια του συμβάντος και να διαπιστωθεί αν υπήρξε παραβίαση της οικοδομικής νομοθεσίας.

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Επίσης, οι πέντε συλληφθέντες (εργολάβοι, μηχανικοί και ιδιοκτήτες) που βρέθηκαν ενώπιον του εισαγγελικού λειτουργού, αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας.

Την ώρα που οι έρευνες των αρμόδιων αρχών για τα αίτια κατάρρευσης της πολυκατοικίας συνεχίζονται, εκφράζεται ανησυχία για τη στατικότητα και των διπλανών κτιρίων.

Έτσι, για να αποφευχθεί αυτός ο κίνδυνος, σήμερα το μεσημέρι μετέβη στο σημείο κλιμάκιο για να κάνει αυτοψία σε διπλανή πολυκατοικία.

Σε χθεσινές δηλώσεις που πραγματοποίησε από την οδό Αλκμήνης στην οποία μετέβη ο Έλληνας καθηγητής Φυσικών Καταστροφών του Πανεπιστημίου Νότιας Καλιφόρνιας των ΗΠΑ, Κωνσταντίνος Συνολάκης, ανέφερε πως είναι αναγκαίο να εκκενωθούν οι διπλανές πολυκατοικίες, μέχρι να γίνουν οι απαραίτητες μελέτες.

Σύμφωνα με τον ίδιο, πρέπει να ελεγχθούν οι οικοδομικές άδειες, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρξαν έργα αντιστήριξης.

Από την πλευρά του, ο πολιτικός μηχανικός Δημήτρης Καραΐσκος ανέφερε πως «το πρώτο που θέλω να πως εγώ για την ασφάλεια όλων, είναι ότι το δίπλα κτήριο θα πρέπει να εκκενωθεί».

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Αυτή η εκκένωση θα πρέπει να γίνει, «μέχρι αποφανθούν οι συνάδελφοί μου μηχανικοί που θα έρθουν, για το αν αυτό το κτίριο έχει στατική επάρκεια ή όχι. Βλέπω προβλήματα δυστυχώς. Θα έπρεπε να έχει εκκενωθεί. Μέχρι νεωτέρας. Μιλάμε για ανθρώπινη ασφάλεια».