Κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα: Σχεδίαζαν εκσκαφή 4 μέτρων για υπόγειο πάρκινγκ στην υπό ανέγερση οικοδομή

Χωρίς στέγη και σε κατάσταση σοκ παραμένουν οι ένοικοι της πολυκατοικίας στην οδό Αλκμήνης 22 στα Πετράλωνα που κατέρρευσε, την ώρα που οι Αρχές προσπαθούν να “φωτίσουν” τα αίτια του περιστατικού.

Το STAR αποκάλυψε την τελευταία συμβολαιογραφική πράξη που αφορά την υπό ανέγερση οικοδομή, δίπλα στην πολυκατοικία που κατέρρευσε, στην οποία αναφέρεται ότι σχεδιαζόταν εκσκαφή για τη δημιουργία υπόγειου χώρου στάθμευσης.

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Η πράξη συντάχθηκε στις 5 Φεβρουαρίου 2026 και συνοδεύεται από σχεδιαγράμματα, τα οποία είχαν εκπονήσει οι δύο ιδιοκτήτες, αρχιτέκτονες μηχανικοί, από τον Σεπτέμβριο του 2025.

Όπως προκύπτει από την επίμαχη συμβολαιογραφική πράξη, θα κατασκευάζονταν έξι θέσεις πάρκινγκ, τρεις στην πυλωτή και τρεις στο υπόγειο, με επιφάνεια 10,12 τετραγωνικά μέτρα η καθεμία.

Μάλιστα, για την κατασκευή των υπόγειων θέσεων απαιτείτο εκσκαφή σε βάθος τουλάχιστον τεσσάρων μέτρων, ενώ εκτιμάται ότι οι εργασίες προχώρησαν βαθύτερα από το επίπεδο των θεμελίων της όμορης πολυκατοικίας που κατέρρευσε, η οποία έχει ανεγερθεί το 1970.

Στην ίδια συμβολαιογραφική πράξη αναφέρεται ότι οι ιδιοκτήτες είχαν ήδη προχωρήσει στην κατεδάφιση της προϋπάρχουσας κατοικίας.

Η νέα πολυκατοικία επρόκειτο να είναι πενταώροφη και, σύμφωνα με πληροφορίες, τρία από τα διαμερίσματα είχαν ήδη πωληθεί.

Το επίμαχο SMS μεταξύ των μηχανικών

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του αστυνομικού συντάκτη Βασίλη Λαμπρόπουλου, στην εκπομπή «Live News», στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται ένα SMS που αντάλλαξαν δύο πολιτικοί μηχανικοί ελάχιστες ώρες πριν το κτίριο μετατραπεί σε συντρίμμια.

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Συγκεκριμένα, στις 08:45 το πρωί της ημέρας του συμβάντος, ένας εκ των επιβλεπόντων μηχανικών έστειλε μήνυμα σε συνάδελφό του, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Καλημέρα, η διαρροή που έχουν δίπλα είναι πιο εκτεταμένη τελικά και έχουμε εκεί ένα θέμα, θα χρειαστεί μάλλον ακόμη ένα ντουλάπι».

Η αναφορά στη λέξη «ντουλάπι» θεωρείται κομβική για την εξέλιξη της έρευνας, καθώς στην τεχνική ορολογία των κατασκευών περιγράφει το ειδικό κιβώτιο αντιστήριξης.

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Το σύστημα αυτό τοποθετείται κατά τις εκσκαφές με σκοπό τη συγκράτηση των πρανών και την αποτροπή υποχώρησης του εδάφους.

Βάσει των όσων παρουσίασε ο δημοσιογράφος, η αναφερόμενη «διαρροή» πιθανολογείται ότι αφορούσε λύματα, η παρουσία των οποίων ενδέχεται να αλλοίωσε τη συνοχή και τη σταθερότητα του υπεδάφους.

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Τα ερωτήματα που καλούνται να απαντήσουν οι ανακριτικές αρχές είναι, εάν υπήρξε καθυστέρηση στη λήψη των απαραίτητων μέτρων αντιστήριξης, παρά το μεγάλο βάθος της εκσκαφής.

Παράλληλα, ερευνάται αν εφαρμόστηκαν άμεσα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας, όπως η τοποθέτηση συστημάτων στήριξης και η δημιουργία φραγμάτων με ταχείας πήξης σκυρόδεμα για τη θωράκιση του εδάφους.

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Υπενθυμίζεται ότι το πρωί της Τετάρτης 1/7, ο εισαγγελέας διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, προκειμένου να διερευνηθούν τα αίτια του συμβάντος και να διαπιστωθεί αν υπήρξε παραβίαση της οικοδομικής νομοθεσίας.

Επίσης, οι πέντε συλληφθέντες (εργολάβοι, μηχανικοί και ιδιοκτήτες) που βρέθηκαν ενώπιον του εισαγγελικού λειτουργού, αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας.