Κιάρα Φεράνι: Μετά τις διακοπές στις Κυκλάδες στέλνει μήνυμα στα ελληνικά – «Ελλάδα, σ’ αγαπώ, ανυπομονώ να γυρίσω κοντά σου»

Ιδιαίτερη αδυναμία στην Ελλάδα δείχνει η Κιάρα Φερράνι, η οποία λίγο μετά την αναχώρησή της από τις Κυκλάδες, εξέφρασε την έντονη νοσταλγία της για τις ελληνικές διακοπές μέσα από μια νέα ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Η παγκοσμίου φήμης Ιταλίδα επιχειρηματίας και influencer δημοσίευσε ένα πλούσιο φωτογραφικό άλμπουμ, γεμάτο από τοπία με καταγάλανα νερά, ειδυλλιακά ηλιοβασιλέματα και καλοκαιρινά στιγμιότυπα.

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Τις εντυπώσεις, ωστόσο, έκλεψε το μήνυμα που συνόδευε τις φωτογραφίες, το οποίο επιλέχθηκε να γραφτεί στην ελληνική γλώσσα: «Ελλάδα, σ’ αγαπώ, ανυπομονώ να γυρίσω κοντά σου».

Η συγκεκριμένη κίνηση επιβεβαιώνει ότι η πρόσφατη επίσκεψή της στη χώρα μας άφησε τις καλύτερες αναμνήσεις.

Το φετινό ταξίδι της Φερράνι είχε διττό χαρακτήρα, καθώς συνδύασε με επιτυχία την επαγγελματική δραστηριότητα με την αναψυχή.

Η influencer προσγειώθηκε στην Αθήνα στα μέσα Ιουνίου, με αφορμή το λανσάρισμα της νέας της συνεργασίας με τη σχεδιάστρια Βάσια Κωσταρά, μαγνητίζοντας αμέσως τα βλέμματα της δημοσιότητας.

Επόμενοι σταθμοί της ήταν η Μήλος και η Κίμωλος. Εκεί πραγματοποιήθηκαν οι προγραμματισμένες φωτογραφίσεις για το κοινό τους project, με την ίδια να ξεκλέβει χρόνο για να εξερευνήσει τα νησιά.

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Καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής της, η Φερράνι τροφοδοτούσε διαρκώς τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με υλικό από τις ελληνικές θάλασσες, τα παραδοσιακά σοκάκια και τις γαστρονομικές της δοκιμές, προβάλλοντας με τον καλύτερο τρόπο την αισθητική και την ελληνική φιλοξενία στο παγκόσμιο κοινό της.

Παρότι η Ελλάδα περιλαμβάνεται σταθερά στους αγαπημένους της προορισμούς, η συγκεκριμένη επίσκεψη φαίνεται πως είχε ιδιαίτερη συναισθηματική αξία για την ίδια. Με βάση την ανοιχτή δήλωση αγάπης προς τη χώρα μας, η επόμενη επίσκεψή της θεωρείται ήδη δεδομένη.