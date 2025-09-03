Καταγγελία στο DEBATER για χωριά του Πηλίου: “Παρκάρουν όπου βρουν τα απορριμματοφόρα – Η δυσοσμία είναι έντονη” (φωτογραφίες)

Για υγειονομική βόμβα καταγγέλλει κάτοικος του Πηλίου μέσω του DEBATER τον Δήμο Ζαγοράς – Μουρεσίου. Όπως αναφέρει σταθμεύουν τα απορριμματοφόρα σε αυξημένη τουριστική περίοδο όπου βρουν, με αποτέλεσμα η δυσοσμία να είναι έντονη. Οι φωτογραφίες που μας έστειλε δείχνουν ένα μεγάλο απορριμματοφόρο γεμάτο και σταθμευμένο στην άκρη του δρόμου.

Όπως καταγγέλλει: «Υγειονομική βόμβα σε τουριστικό χωριό του Πηλίου και συγκεκριμένα στην Ζαγορά και Χορευτό, τώρα που η τουριστική περίοδος είναι στα φόρτε της τα μηχανήματα που συλλέγουν τα σκουπίδια, οι λεγόμενες “σκουπιδιάρες“, τις παρκάρουν όπου τους βολεύει και όχι στο αμαξοστάσιο του δήμου. Με αποτέλεσμα να υπάρχει έντονη δυσοσμία, αλλά και άλλοι κίνδυνοι υγείας», τονίζει. Μάλιστα όπως διευκρινίζει αυτό γίνεται συχνά και οι: «Κάτοικοι μιλούν για συστηματική πράξη. Καθώς παραμένουν έτσι όλο τον χρόνο», καταλήγει.