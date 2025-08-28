Πήλιο: Άγριος καυγάς σε παραλία λόγω γυμνισμού – Συνελήφθησαν τρία άτομα

Άγριος καυγάς μεταξύ λουόμενων ξέσπασε σε παραλία του Νοτίου Πηλίου, με αποτέλεσμα η αστυνομία να προχωρήσει σε τρεις συλλήψεις.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το thenewspaper, όλα ξεκίνησαν όταν δύο άνδρες από την Αθήνα αποφάσισαν να απολαύσουν το μπάνιο τους χωρίς μαγιό. Η επιλογή τους εξόργισε έναν τρίτο άνδρα από τα Γιαννιτσά, ο οποίος βρισκόταν εκεί με τη γυναίκα και τα παιδιά του. Οι λεκτικές αντεγκλήσεις δεν άργησαν να μετατραπούν σε σπρωξίματα και κλωτσιές, με αποτέλεσμα να επικρατήσει αναστάτωση στην παραλία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παρευρισκόμενοι κάλεσαν την Αστυνομία, που έφτασε γρήγορα στο σημείο και συνέλαβε και τις δύο πλευρές. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν αφορούν, μεταξύ άλλων, προσβολή γενετήσιας ευπρέπειας και διατάραξη κοινής ειρήνης.

Οι δύο Αθηναίοι υπέβαλαν μήνυση στον οικογενειάρχη για επίθεση, ενώ εκείνος απάντησε με αντιμήνυση, οδηγώντας και τους τρεις στο κρατητήριο για να περάσουν τη νύχτα.

Χθες, Τετάρτη οδηγήθηκαν στα δικαστήρια του Βόλου, όπου πήραν προθεσμία και θα απολογηθούν αύριο Παρασκευή στη 1 το μεσημέρι. Μάλιστα, η μία πλευρά σκοπεύει να προσκομίσει ιατρικές γνωματεύσεις από το Κέντρο Υγείας Αργαλαστής, προκειμένου να ενισχύσει τις κατηγορίες της.

Το περιστατικό έγινε στην παραλία «Τζίτζικας», στον δρόμο Μηλίνας – Τρικερίου, μια μικρή και απόκρημνη γωνιά του Πηλίου, γνωστή για τα γαλάζια νερά της.