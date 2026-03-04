Κάρπαθος: Έφτασε στο νησί η συστοιχία Patriot για την ενίσχυση της ελληνικής αεράμυνας (Βίντεο)

Στην Κάρπαθο αναπτύχθηκε συστοιχία πυραύλων του αντιαεροπορικού συστήματος Patriot, έπειτα από απόφαση που ελήφθη στον απόηχο απειλών των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν και της Χεζμπολάχ για επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στόχων.

Η μεταφορά και εγκατάσταση του αμερικανικής κατασκευής συστήματος κρίθηκε αναγκαία στο πλαίσιο της ενίσχυσης της αντιαεροπορικής θωράκισης στην ευρύτερη περιοχή.

Η Ελλάδα, μαζί με την Ολλανδία, συγκαταλέγεται στις μόνες ευρωπαϊκές χώρες στις οποίες οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αποδεσμεύσει συστήματα Patriot. Η Πολεμική Αεροπορία διαθέτει συνολικά έξι πυροβολαρχίες Patriot.

Μία εξ αυτών έχει αναπτυχθεί στη Σαουδική Αραβία στο πλαίσιο διακρατικής συμφωνίας, συνοδευόμενη από το απαραίτητο προσωπικό για τη λειτουργία και υποστήριξή της.

Από τις υπόλοιπες πέντε, ορισμένες καλύπτουν τον εναέριο χώρο της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, ενώ άλλες έχουν αναλάβει την προστασία κρίσιμων εθνικών υποδομών, συγκροτώντας ένα συνεκτικό πλέγμα αντιαεροπορικής άμυνας.

Υπενθυμίζεται ότι από το καλοκαίρι του 2025, μετά τη 12ήμερη σύγκρουση κατά την οποία αεροπορικές δυνάμεις του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών έπληξαν πυρηνικές εγκαταστάσεις στο Ιράν, μία πυροβολαρχία Patriot μεταστάθμευσε στην Κρήτη.

Στόχος ήταν η ενίσχυση της προστασίας της ναυτικής και αεροπορικής βάσης της Σούδας, η οποία αξιοποιείται από αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις, κυρίως μονάδες του 6ου Στόλου και αεροπλανοφόρα που ανεφοδιάζονται στο κρηπίδωμα Κ14.

Σε επιχειρησιακό επίπεδο, το ραντάρ των συστημάτων Patriot διαθέτει εμβέλεια άνω των 150 χιλιομέτρων, ενώ τα βλήματα μπορούν να πλήξουν στόχους σε αποστάσεις που ξεπερνούν τα 50 χιλιόμετρα.

Η εγκατάσταση συστοιχίας στην Κάρπαθο, σε συνδυασμό με την ήδη ανεπτυγμένη πυροβολαρχία στην Κρήτη κατόπιν αιτήματος της Ουάσινγκτον για τη θωράκιση της βάσης της Σούδας, διαμορφώνει μια ενισχυμένη αντιαεροπορική «ομπρέλα» που εκτείνεται σε Κρήτη, Ρόδο και στα νησιά του νοτιοανατολικού Αιγαίου, έναντι ενδεχόμενων απειλών από τον Λίβανο.