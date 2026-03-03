Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Συστοιχία Patriot μεταφέρεται στην Κάρπαθο – Στην Κύπρο 4 F-16, καταφθάνουν και οι 2 φρεγάτες
Στην Κύπρο σήμερα ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας
Με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή να κλιμακώνεται και να εξαπλώνεται, αποφασίστηκε να μεταφερθεί στην Κάρπαθο συστοιχία Patriot, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ.
Πρόκειται για προληπτικό μέτρο που λαμβάνει η Ελλάδα και έχει σκοπό την ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας στην περιοχή.
Υπενθυμίζεται ότι χθες Δευτέρα 2/3 αποφασίστηκε η ενεργοποίηση του κοινού αμυντικού δόγματος Ελλάδας – Κύπρου, μετά τα drones που αναχαιτίστηκαν στην βρετανική βάση στο Ακρωτήρι.
Ήδη από χθες βρίσκονται στην Πάφο τέσσερα F-16, ενώ εν πλω για την Κύπρο είναι οι δύο ελληνικές φρεγάτες, «Κίμων» και «Ψαρά», που απέπλευσαν αργά το βράδυ.
Ο απόλπους των φρεγατών από τον ναύσταθμο της Σαλαμίνας:
Εν τω μεταξύ, σήμερα μεταβαίνει στην Κύπρο και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, μαζί με τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ στρατηγό Χούπη.
Όπως είπε χθες ο κ. Δένδιας, «διαβεβαίωσα τον κ. Πάλμα (σ.σ. υπουργός Εθνικής Άμυνας Κύπρου) ότι η Ελλάδα, καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας κρίσης, θα συμβάλει με κάθε δυνατό τρόπο στην άμυνα της Κυπριακής Δημοκρατίας, ώστε να αντιμετωπιστούν οι απειλές και οι παράνομες ενέργειες στο έδαφός της».
