Καρδίτσα: Λεωφορείο συγκρούστηκε με αυτοκίνητο (Φωτογραφίες)

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Παρασκευής 26/12 όταν λεωφορείο του ΚΤΕΛ Κοζάνης συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με αυτοκίνητο στην Καρδίτσα.

Συγκεκριμένα, όλα συνέβησαν έξω από το Μουζάκι Καρδίτσας, με το λεωφορείο να εκτελεί το δρομολόγιο Κοζάνη-Αθήνα.

Σύμφωνα με το kozan.gr, από τη σύγκρουση δεν προκλήθηκε τραυματισμός, ενώ όλοι οι επιβάτες του λεωφορείου είναι καλά στην υγεία τους. Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες αρχές, ενώ το ΚΤΕΛ μερίμνησε για τη μεταφορά των επιβατών με άλλο λεωφορείο, προκειμένου να συνεχίσουν το ταξίδι τους.