Άγιος Δημήτριος: Μπουκάλι αλκοόλ βρέθηκε στο αυτοκίνητο που εντοπίστηκε νεκρός ο αστυνομικός

Νεκρός εντοπίστηκε αργά το βράδυ της Δευτέρας, 10 Αυγούστου, ένας αστυνομικός μέσα σε υπηρεσιακό όχημα με συμβατικές πινακίδες στη διασταύρωση της οδού Πικροδάφνης με τη Λεωφόρο Βουλιαγμένης στη περιοχή του Αγίου Δημητρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, πρόκειται για έναν 34χρονο ο οποίος υπηρετούσε στην Υποδιεύθυνση Περιπολιών Αθηνών και αναζητούνταν από την σύντροφο του καθώς δεν είχε δώσει σημάδια ζωής για αρκετές ώρες.

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Κατά τις ίδιες πηγές ο 34χρονος είχε φύγει από το σπίτι του το βράδυ της Κυριακής και όταν την Δευτέρα το πρωί δεν εμφανίστηκε στην υπηρεσία του ξεκίνησαν άμεσα έρευνες για τον εντοπισμό του.

Ο 34χρονος εντοπίστηκε στην θέση του οδηγού μέσα στο υπηρεσιακό όχημα το οποίο ήταν κλειδωμένο, ενώ κατά τις έρευνες βρέθηκε και ένα μπουκάλι αλκοόλ.

Όπως φαίνεται από την πρώτη εικόνα της σορού, ο άνδρας πέθανε από «πνευμονικό οίδημα» αν και ακόμα είναι πολύ νωρίς για να καταλήξει σε συμπέρασμα. Ο ιατροδικαστής, τις επόμενες ώρες θα ολοκληρώσει την εξέταση της σορού ενώ αναμένονται και οι τοξικολογικές εξετάσεις που θα δείξουν αν ο αστυνομικός είχε κάνει χρήση ουσιών.

Την έρευνα για την υπόθεση ανέλαβε το Τμήμα Δημόσιας Ασφάλειας.