Καρδίτσα: Έντονη χιονόπτωση στα ορεινά – Μόνο με αντιολισθητικές αλυσίδες η κίνηση των οχημάτων, έφτασε το 1 μέτρο το χιόνι σε Άγιο Νικόλαο και Τύμπανο (εικόνα)

Με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αλλά χωρίς να δημιουργεί προβλήματα συνεχίζεται η έντονη χιονόπτωση στα ορεινά του νομού Καρδίτσας.

Ελεγχόμενη είναι η κατάσταση στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας από την έντονη χιονόπτωση που συνεχίζεται, τονίζει στο Αθηναϊκό -Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο αντιπεριφερειάρχης Καρδίτσας Κώστας Τέλιος. Ο ίδιος αναφέρει επίσης πως 35 μηχανήματα της περιφερειακής Αρχής επιχειρούν από την αρχή εκδήλωσης του φαινομένου.

Η χιονόπτωση είναι έντονη και διαρκής στα ορεινά του νομού, ενώ στους αυχένες Αγίου Νικολάου και Τυμπάνου το χιόνι ξεπέρασε το ένα μέτρο.

Από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας γίνεται γνωστό ότι με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Καρδίτσας, λόγω των καιρικών φαινομένων από την 14:45′ ώρα σήμερα (21-01-2026) και μέχρι την ύφεση αυτών, απαγορεύθηκε προσωρινά η κυκλοφορία παντός είδους βαρέως οχήματος (φορτηγών, λεωφορείων κ.λπ.), μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων, και στα δυο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, στο τμήμα του Αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδος (Ε-65) από τη Χ/Θ 72,346 (Α/Κ Σοφάδων) έως και την Χ/Θ 46,900.

Σημειώνεται ότι για όλο το οδικό δίκτυο του νομού Καρδίτσας, είναι υποχρεωτικός ο εφοδιασμός όλων των οχημάτων με αντιολισθητικές αλυσίδες ή άλλα ανάλογα αντιολισθητικά μέσα.

Τρίκαλα: Απαγόρευση κυκλοφορίας για βαρέα οχήματα στα Μετέωρα

Προβλήματα και στις μετακινήσεις δημιουργεί η έντονη χιονόπτωση στο Δήμο Μετεώρων στα Τρίκαλα καθώς συνεχίζεται η επέλαση της κακοκαιρίας στη χώρα.

Συγκεκριμένα, από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας ανακοινώνεται ότι, με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων, λόγω επικρατούντων καιρικών φαινομένων και μέχρι την ύφεση αυτών, από την 12:30′ ώρα σήμερα (21-01-2026) απαγορεύθηκε προσωρινά η κυκλοφορία παντός είδους βαρέως οχήματος (φορτηγών, λεωφορείων κ.λπ.), μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στο Οδικό Κύκλωμα Μετεώρων, τόσο από την Ανατολική είσοδο στο 1ο χλμ. Επ.Ο. Μετεώρων – Καλλιθέας (στο ύψος του παρεκκλησίου Αγ. Τριάδος Καλαμπάκας), όσο και από τη Δυτική είσοδο στην οδ. Πατριάρχου Δημητρίου αρ. 27 (στο ύψος του Κέντρου Ψηφιακής Προβολής της Ιστορίας και του Πολιτισμού των Μετεώρων).

Επισημαίνεται ότι η κυκλοφορία των λοιπών οχημάτων θα διεξάγεται μόνο με τη χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων ή άλλων ανάλογων αντιολισθητικών μέσων.