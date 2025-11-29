Καραμπόλα τα ξημερώματα στη γέφυρα της Χαμοστέρνας – Αναποδογύρισε Ι.Χ. (Βίντεο)

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου (29.11) στη γέφυρα της Χαμοστέρνας με την εμπλοκή πολλών αυτοκινήτων.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στο τροχαίο ενεπλάκησαν τέσσερα οχήματα κι ένα εξ’ αυτών αναποδογύρισε, ενώ, υπήρξαν και δύο ελαφρά τραυματίες.

Τροχαίο και στον Κηφισό

Παράλληλα, τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε και στον Κηφισό στο ύψος του ΚΤΕΛ, όταν ένα απορριμματοφόρο συγκρούστηκε με ένα αυτοκίνητο, δημιουργώντας σημαντικές καθυστερήσεις νωρίς το πρωί.