Σοκαριστικό βίντεο από τροχαίο στη 2η Ανάβαση Αγρινίου – Διασωληνωμένος 31χρονος οδηγός

Την στιγμή του σοκαριστικού τροχαίου ατυχήματος που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της 2ης Ανάβασης Αγρινίου και είχε ως αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του οδηγού Φώτη Πούλιου κατέγραψε βίντεο που φέρνει στο φως της δημοσιότητας το sinidisi.gr.

Συγκεκριμένα, το βίντεο δείχνει το αγωνιστικό αυτοκίνητο με τον αριθμό 29 που οδηγεί ο Αγρινιώτης οδηγός να βγαίνει εκτός ελέγχου σε δεξιά στροφή της απαιτητικής ειδικής διαδρομής που περιλαμβάνεται στη 2η Ανάβαση Αγρινίου.

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Το ατύχημα που είχε ως αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό του οδηγού προκάλεσε την έντονη ανησυχία των θεατών που παρακολουθούσαν τον αγώνα αλλά και των διοργανωτών.

Ο 31χρονος οδηγός του αγωνιστικού αυτοκινήτου διακομίστηκε μετά τον απεγκλωβισμό του στο Νοσοκομείο Αγρινίου όπου κρίθηκε αναγκαία η διασωλήνωσή του. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο της Άρτας όπου και νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.