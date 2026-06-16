Καιρός αύριο: Βροχές και πτώση της θερμοκρασίας

Μικρή πτώση θα σημειώσει αύριο (16.06) η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΥ με το βασικό χαρακτηριστικό του καιρού να είναι η αστάθεια.

Πιο αναλυτικά, αύριο, στο Ιόνιο, τα δυτικά, τα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά θα εκδηλωθούν νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες.

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Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός και μόνο στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτική Πρόγνωση

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στη Μακεδονία. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 και στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη βορείων διευθύνσεων 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 32 και τοπικά τους 33 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες αρχικά στο Ιόνιο και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές, με τοπικές βροχές ή όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και τοπικά ως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 30 και στα ηπειρωτικά έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες όμβρους και στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 και βαθμιαία βορείων διευθύνσεων 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 31 και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

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ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στις Κυκλάδες από βόρειες διευθύνσεις τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 28 και στην Κρήτη τοπικά 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους στα βόρεια.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 31 με 32 βαθμούς Κελσίου.

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ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Το μεσημέρι – απόγευμα νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά.

Ανεμοι: Βορείων διευθύνσεων 3 με 4 και στα δυτικά τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Βορείων διευθύνσεων 3 με 4 μποφόρ και πρόσκαιρα το μεσημέρι νότιοι με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

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Ο καιρός την Πέμπτη

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες στην περιοχή των Σποράδων και της Εύβοιας όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Βαθμιαία νεφώσεις θα αναπτυχθούν στα ηπειρωτικά και την Κρήτη τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, ενώ στα ορεινά, κυρίως της Πελοποννήσου, θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

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Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Αιγαίο 6, τοπικά έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 33 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Παρασκευή

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις στα νότια τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας και της ανατολικής Θεσσαλίας όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες. Βαθμιαία νεφώσεις θα αναπτυχθούν στα ηπειρωτικά όπου τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, κυρίως στα ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4, στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός το Σάββατο

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες κυρίως στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά όπου και θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή όμβροι στα ορεινά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4, στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή

Ο καιρός την Κυριακή

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά όπου και θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.