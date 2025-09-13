Σε ισχύ από σήμερα ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας: Αυστηρότερα πρόστιμα για αλκοόλ και κινητό — Τι αλλάζει

Από σήμερα εφαρμόζεται ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), με σκοπό την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και την αποφυγή επαναλαμβανόμενων παραβάσεων. Οι νέες διατάξεις φέρνουν σημαντικά αυστηρότερες ποινές, ιδιαίτερα για εκείνους που παραβαίνουν κατ’ επανάληψη.

Οι αλλαγές στον ΚΟΚ περιλαμβάνουν πολύ βαριά πρόστιμα για όσους χρησιμοποιούν κινητό τηλέφωνο ενώ οδηγούν, με τα πρόστιμα να κυμαίνονται από 350 έως 4.000 ευρώ, καθώς και την πιθανότητα αφαίρεσης άδειας οδήγησης μέχρι και οκτώ χρόνια. Σε περιπτώσεις ατυχημάτων, οι παραβάτες ενδέχεται να αντιμετωπίσουν ποινή κάθειρξης — ακόμη και ισόβια, εφόσον αποδειχθεί ότι η χρήση του κινητού συνέβαλε στο δυστύχημα.

Για τη μη χρήση κράνους ή ζώνης ασφαλείας, τα πρόστιμα επίσης αυξάνονται — από 350 έως 2.000 ευρώ — ενώ προβλέπεται και αφαίρεση της άδειας για έως και ένα χρόνο. Οι κυρώσεις ισχύουν τόσο για τον οδηγό όσο και για τους επιβάτες.

Όσον αφορά την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, ο νέος νόμος επιφέρει πρόστιμα που φτάνουν τα 4.000 ευρώ, με αφαίρεση άδειας οδήγησης έως και δέκα έτη. Σε υψηλά επίπεδα μέθης και σε θανατηφόρα ατυχήματα, η ποινή μπορεί να φτάσει τη φυλάκιση — ακόμα και τα ισόβια.

Παράλληλα, οι ταχύτητες που ξεπερνιούνται θα τιμωρούνται αυστηρότερα: τα πρόστιμα ανέρχονται έως 2.000 ευρώ, ενώ αν πρόκειται για παράνομες κόντρες, το πρόστιμο μπορεί να φτάσει τα 8.000 ευρώ και η αφαίρεση της άδειας να διαρκέσει έως και τέσσερα χρόνια.

Ο νέος ΚΟΚ προβλέπει επίσης πρόστιμα που αγγίζουν τα 4.000 ευρώ για παραβιάσεις σε σηματοδότες ή STOP, και για οδηγούς που κυκλοφορούν χωρίς δίπλωμα. Σε περίπτωση σοβαρών ατυχημάτων, υπάρχει ουσιαστικά κίνδυνος φυλάκισης — ακόμα και ισόβιας.

Η χρήση δημόσιων συγκοινωνιών και των σιδηροδρόμων προστατεύεται επίσης: όποιος παρεμποδίζει τη λειτουργία τους, θα υπόκειται σε πρόστιμα και η ποινή μπορεί να φτάσει τα 20 έτη κάθειρξη ή ακόμη και ισόβια, σε περίπτωση που η παράβαση έχει ως αποτέλεσμα σοβαρό ατύχημα.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, μιλώντας στην ΕΡΤ, τόνισε ότι ο νέος ΚΟΚ στοχεύει να βάλει τέλος στην ατιμωρησία. «Η ζωή δεν έχει τιμή», είπε, και υπογράμμισε πως όσοι διακινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές μέσω επικίνδυνων παραβάσεων θα αντιμετωπίζονται πλέον με μεγάλη αυστηρότητα.