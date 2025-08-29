Καμίνια: Σε αναμονή εισαγγελικής απόφασης για το 5χρονο που βρέθηκε παραμελημένο και κλειδωμένο

Η υπόθεση του 5χρονου παιδιού που βρέθηκε σε κίνδυνο στην περιοχή των Καμινίων προκαλεί σοκ και αναμένεται η εισαγγελική απόφαση για τη συνέχεια. Το παιδί εντοπίστηκε μόνο του και σκαρφαλωμένο στα κάγκελα του μπαλκονιού, ενώ ευτυχώς σώθηκε χάρη στην άμεση επέμβαση της ΕΛ.ΑΣ.

Έρευνα για τις συνθήκες ζωής του παιδιού

Η έρευνα των κοινωνικών υπηρεσιών που πραγματοποιήθηκε έδειξε σοκαριστικά αποτελέσματα για την οικογένεια του παιδιού. Η οικογένεια του 5χρονου κρίθηκε ακατάλληλη, καθώς το παιδί ήταν παραμελημένο και η ζωή του βρισκόταν σε σοβαρό κίνδυνο. Ο εισαγγελέας αναμένεται να διατάξει την απομάκρυνση του παιδιού από τη μητέρα του, δίνοντας την προσωρινή επιμέλεια στον πατέρα του.

Το παιδί παραμένει στο νοσοκομείο Παίδων για ιατρική παρακολούθηση, ενώ οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για να διαλευκανθούν όλες οι λεπτομέρειες της υπόθεσης.

Η μητέρα ρίχνει τις ευθύνες στην κόρη της

Η μητέρα του 5χρονου, η οποία δεν βρισκόταν στο σπίτι τη στιγμή του συμβάντος, ισχυρίστηκε ότι η κόρη της, 19 ετών, ήταν υπεύθυνη για το περιστατικό. Σύμφωνα με την ίδια, η κόρη της της είπε ψέματα ότι ήταν στο σπίτι, ενώ τελικά το παιδί βρέθηκε μόνο του και κλειδωμένο. Η 45χρονη ανέφερε πως είναι μονογονεϊκή οικογένεια και ότι ο πατέρας των παιδιών της έχει πεθάνει εδώ και 5 χρόνια.

Μυστήριο με τον πατέρα του παιδιού

Ωστόσο, ένα νέο πρόσωπο εμφανίστηκε στο προσκήνιο, ισχυριζόμενο ότι είναι ο πατέρας των τριών παιδιών της 45χρονης γυναίκας. Ο άνδρας αυτός δήλωσε ότι το 5χρονο αγοράκι δεν είναι δικό του παιδί, ενώ κατηγόρησε τη μητέρα ότι έχει εγκαταλείψει άλλα παιδιά στο παρελθόν. Η 45χρονη διέψευσε αυτές τις δηλώσεις και υποστήριξε ότι ο άνδρας κάνει φάρσα.

Αντίθετα, η 45χρονη μητέρα, αναφερόμενη στο παρελθόν της οικογένειάς της, τόνισε ότι ο σύζυγός της είχε πεθάνει πριν πέντε χρόνια σε ναυάγιο και ότι από τότε παλεύει μόνη της να μεγαλώσει τα παιδιά της.

Προβληματισμός για τις συνθήκες της οικογένειας

Η υπόθεση της οικογένειας του 5χρονου και η τραγική κατάσταση του παιδιού έφερε στο προσκήνιο σοβαρά ζητήματα σχετικά με την ασφάλεια και τις συνθήκες διαβίωσης του παιδιού. Η έρευνα αναμένεται να συνεχιστεί και οι αρχές προγραμματίζουν περαιτέρω ενέργειες για την προστασία του παιδιού.