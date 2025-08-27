Πιστεύετε ότι πρέπει να αλλάξει ο εκλογικός νόμος; Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Καμίνια: Αναζητείται η αδερφή που άφησε μόνο τον 5χρονο στο σπίτι

Οι κατηγορίες που την βαραίνουν

DEBATER NEWSROOM

Ο εισαγγελέας Πειραιά έδωσε εντολή για να συλληφθεί η 19χρονη που άφησε μόνο του τον 5χρονο αδελφό της, με τον ανήλικο να βγαίνει στο μπαλκόνι του σπιτιού στα Καμίνια.

Η αδερφή του 5χρονου παιδιού κατηγορείται για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Η διάσωση στα Καμίνια από τους αστυνομικούς

Το βράδυ της Τρίτης (26/08), η ομάδα ΔΙΑΣ που περιπολούσε στην περιοχή των Καμινίων, έλαβε ειδοποίηση ότι ένας ανήλικος βρισκόταν στο μπαλκόνι ενός πρώτου ορόφου και πετούσε αντικείμενα. Αμέσως έσπευσαν στο σημείο, όπου βρήκαν τον 5χρονο παιδί.

Στη συνέχεια, με τη βοήθεια ενός συναδέλφου της, μια αστυνομικός ανέβηκε στο μπαλκόνι για να διασφαλίσει την ασφάλεια του μικρού.

