Καμίνια: «Καλύτερα θα ήταν να το είχα πάρει μαζί μου», λέει η αδερφή του 5χρονου που ήταν μόνος του στο μπαλκόνι (Βίντεο)

Παραδέχθηκε το λάθος της η 19χρονη που άφησε μόνο του τον 5χρονο αδελφό της, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα ο ανήλικος να βγει μόνος σε μπαλκόνι πολυκατοικίας στα Καμίνια.

Η νεαρή κοπέλα μιλώντας στο Mega είπε ότι έφυγε για λίγο από το σπίτι και ζήτησε από το παιδί να καθίσει στον καναπέ και να δει τηλεόραση μέχρι να γυρίσει. Μάλιστα η κοπέλα έκλεισε την πόρτα του σπιτιού ώστε να μην φύγει ο 5χρονος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Εγώ έφυγα και είπα στο παιδάκι να κάτσει λίγο στον καναπέ, του είχα βάλει και τηλεόραση και του λέω θα πεταχτώ λίγο μέχρι το περίπτερο να σου φέρω δύο τρία πράγματα που μου είχε ζητήσει. Αλλά επειδή εγώ φοβόμουν, μην ανοίξει καμιά πόρτα και φύγει, αναγκαστικά εγώ κλείδωσα το παιδάκι λίγο μέσα, για ένα δύο λεπτά γιατί θα λείψω μέχρι το περίπτερο, και το παιδάκι δεν περίμενα ότι θα βγει στο μπαλκόνι», είπε η 19χρονη.

Έπειτα συνέχισε: «Δεν άργησα, 20 λεπτά έκανα και γύρισα. Ήταν και η άλλη μου η αδερφή, είναι 17 είναι ανήλικη. Ήταν στο δωμάτιο και αυτό πήγε στο μπαλκόνι. Δεν περίμενα ότι θα σκαρφαλώσει στο μπαλκόνι γιατί του έχουμε πει να μην βγαίνει εκεί. Πέταγε κάτι του σκύλου που έχουμε, γιατί έχουμε και ένα σκυλάκι. Μπορεί λίγο να τρόμαξε για ένα-δύο λεπτά, αλλά τώρα είναι καλά, είναι κομπλέ το παιδί, δεν φοβάται γιατί είμαι εγώ πλέον στο σπίτι. Ήταν λάθος δικό μου. Το παιδάκι καλύτερα θα ήταν να το είχα πάρει μαζί μου».

Αστυνομικός ΔΙΑΣ σκαρφάλωσε στο μπαλκόνι

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (26/08), η ομάδας ΔΙΑΣ που βρισκόταν για περιπολία στον ευρύτερο τομέα των Καμινίων, έλαβε σήμα ότι ένας ανήλικος βρισκόταν στο μπαλκόνι οικίας πρώτου ορόφου και πετούσε αντικείμενα.

Στο σημείο έσπευσε η ομάδα όπου εντόπισε και τον 5χρονο. Έπειτα σκαρφάλωσε με τη βοήθεια συναδέλφου της στο μπαλκόνι, ώστε να διασφαλίσει την ασφάλεια του ανήλικου.