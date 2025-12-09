Καλύβια: Με πλούσιο παρελθόν ο 37χρονος με τον βαρύ οπλισμό και το κλεμμένο ΙΧ – Είχε καταδικαστεί για φόνο και βιασμό

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές, μετά τον βαρύ οπλισμό που εντόπισε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος μέσα σε ένα κλεμμένο αυτοκίνητο στα Καλύβια.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, κατά τη διάρκεια διερεύνησης πληροφορίας για διακίνηση ναρκωτικών στην περιοχή, οι αστυνομικοί είχαν θέσει υπό παρακολούθηση έναν 37χρονο Έλληνα. Ακολούθησε επιχείρηση της ΕΛΑΣ σε μάνδρα του 37χρονου, όπου εντοπίστηκαν κλεμμένες μηχανές και αυτοκίνητα.

Στη συνέχεια, σε έρευνες που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί του «ελληνικού FBI», στο εσωτερικό των κλεμμένων ΙΧ εντόπισαν τρία καλάσνικοφ, δύο πιστόλια με σιγαστήρες, γεμιστήρες, φυσίγγια, γάντια, κράνη και μπιτόνια γεμάτα βενζίνη.

Ο 37χρονος, ο οποίος συνελήφθη, είναι γνωστός τις Αρχές καθώς όταν ήταν ανήλικος είχε καταδικαστεί για ανθρωποκτονία, καθώς είχε στραγγαλίσει μία γυναίκα. Μάλιστα, τότε είχε καταφέρει να αποδράσει αλλά στη συνέχεια συνελήφθη και πάλι.

Επίσης, έχει απασχολήσει τις Αρχές για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας και για κατοχή όπλων, ενώ όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες είχε καταδικαστεί και για τον βιασμό της συντρόφου του.

Τα όπλα έχουν σταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια για βαλλιστική εξέταση και για να διαπιστωθεί αν είχαν χρησιμοποιηθεί σε άλλες έκνομες ενέργειες.

Οι έρευνες της ΕΛΑΣ συνεχίζονται, αν και σύμφωνα με πληροφορίες ο 37χρονος κρατά το στόμα του κλειστό, ενώ οι Αρχές εκτιμούν πως ο άνδρας ετοιμαζόταν να εκτελέσει κάποιο συμβόλαιο θανάτου.