Καλύβια: Το ελληνικό FBI απέτρεψε μεγάλο χτύπημα – Βρέθηκαν καλάσνικοφ και πιστόλια σε κλεμμένο ΙΧ, μία σύλληψη

Στη σύλληψη ενός Έλληνα, που είχε απασχολήσει πολλές φορές τις Αρχές στο παρελθόν, προχώρησαν τη Δευτέρα 8/12 άνδρες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στα Καλύβια.

Τα στελέχη του ελληνικού FBI έφτασαν στα ίχνη του άνδρα, ύστερα από πληροφορία για άτομο που διακινούσε ναρκωτικά στην περιοχή των Καλυβίων.

Κατά τη διάρκεια παρακολούθησης αυτοκινήτου, οι αστυνομικοί το ακινητοποίησαν και μέσα σε αυτό βρήκαν τρία καλάσνικοφ, πιστόλια με σιγαστήρα, ένα μπιτόνι με βενζίνη, γάντια και κράνος.

Όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα που ακολούθησε, τόσο το όχημα όσο και τα όπλα τα είχε κλέψει ένας άνδρας από την Κρήτη, o οποίος ήταν γνώριμος στις Αρχές.

Έτσι, έφτασαν στα ίχνη του και τον συνέλαβαν, ενώ εκτιμούν ότι απέτρεψαν κάποια σοβαρή εγκληματική ενέργεια, είτε δολοφονική επίθεση σε βάρος άγνωστου ατόμου είτε κάποιο μεγαλύτερο χτύπημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο εν λόγω άνδρας είχε εκτίσει ποινή φυλάκισης το 2006 για ανθρωποκτονία.

Εν τω μεταξύ, τα όπλα που βρέθηκαν μέσα στο αυτοκίνητο εστάλησαν στα εγκληματολογικά εργαστήρια για βαλλιστική εξέταση και για να διαπιστωθεί αν έχουν χρησιμοποιηθεί σε κάποια άλλη ενέργεια.