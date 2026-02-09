Καλλιθέα: Βίντεο ντοκουμέντο από τη μεταφορά του 2,5 ετών παιδιού στο νοσοκομείο – «Ο πατέρας μιλούσε στο κινητό»

Βίντεο ντοκουμέντο από το εσωτερικό επιχειρησιακού οχήματος της ΕΛ.ΑΣ. καταγράφει τη δραματική και εσπευσμένη μεταφορά ενός κοριτσιού ηλικίας 2,5 ετών, το οποίο έπεσε σε σιντριβάνι στην Καλλιθέα, προς νοσοκομείο.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν άμεσα στο σημείο παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στο παιδί και, προκειμένου να μη χαθεί πολύτιμος χρόνος, αποφάσισαν να μην αναμένουν την άφιξη ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ. Το κοριτσάκι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με περιπολικό, υπό συνθήκες κατεπείγοντος.

Το χρονικό

Σε κρίσιμη κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» το δύο ετών κοριτσάκι, το οποίο εντοπίστηκε αναίσθητο μέσα σε σιντριβάνι στην πλατεία Κύπρου, στην Καλλιθέα, το βράδυ της Κυριακής (08/02).

Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδί βρισκόταν στην πλατεία μαζί με τους γονείς του, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες διέφυγε της προσοχής τους και κατέληξε στο σιντριβάνι, όπου, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, παρέμεινε στο νερό για τουλάχιστον δέκα λεπτά.

Λίγο μετά τις 20:00, οι γονείς αντιλήφθηκαν την απουσία του παιδιού και ξεκίνησαν να το αναζητούν. Περί τις 20:20 επικράτησε αναστάτωση στην πλατεία, όταν ο πατέρας εντόπισε το κοριτσάκι μπρούμυτα μέσα στο σιντριβάνι. Άμεσα το ανέσυρε και προσπάθησε να το συνεφέρει.

Στο σημείο έσπευσε υπάλληλος παρακείμενης καφετέριας, ο οποίος παρείχε πρώτες βοήθειες στο παιδί, πραγματοποιώντας ΚΑΡΠΑ, ενώ λίγο αργότερα έφτασαν και δικυκλιστές της ομάδας ΔΙΑΣ, που συνέχισαν τις προσπάθειες ανάνηψης.

Την ίδια ώρα, περιπολικό της Άμεσης Δράσης που διερχόταν από την οδό Λασκαρίδου ειδοποιήθηκε από τον ιδιοκτήτη της καφετέριας. Οι αστυνομικοί ενημέρωσαν άμεσα το ΕΚΑΒ και, κρίνοντας ότι κάθε λεπτό ήταν πολύτιμο, αποφάσισαν τη μεταφορά του παιδιού στο νοσοκομείο με το περιπολικό.

Οι δικυκλιστές της ομάδας ΔΙΑΣ άνοιγαν τον δρόμο, χρησιμοποιώντας τις σειρήνες, προκειμένου το όχημα να φτάσει το ταχύτερο δυνατό στο «Αγλαΐα Κυριακού». Οι γιατροί έδωσαν μάχη επί περίπου 40 λεπτά για να κρατήσουν το παιδί στη ζωή, καταφέρνοντας τελικά να το επαναφέρουν και να το διασωληνώσουν

«Ο πατέρας του παιδιού μιλούσε στο κινητό»

Για το περιστατικό συνελήφθησαν οι γονείς του παιδιού, ηλικίας 26 και 23 ετών, με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.

Η μητέρα αφέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή εισαγγελέα και παραμένει φρουρούμενη στο νοσοκομείο, δίπλα στο παιδί της, ενώ η υπόθεση διερευνάται από τις αρμόδιες Αρχές στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Μαρτυρίες αναφέρουν ότι τη στιγμή του περιστατικού ο πατέρας μιλούσε στο κινητό του τηλέφωνο, ενώ η μητέρα βρισκόταν λίγα μέτρα πιο πέρα.

Συγγενικό πρόσωπο της οικογένειας δήλωσε ότι η μητέρα βρίσκεται σε ιδιαίτερα δύσκολη ψυχολογική κατάσταση, τονίζοντας πως το παιδί έπαιζε συχνά στην πλατεία υπό την επίβλεψη των γονιών του, ωστόσο «εκείνο το λεπτό χάθηκε πολύτιμος χρόνος».