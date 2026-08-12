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ΕΛΛΑΔΑ

Ραφήνα: Χειροπέδες σε δύο άνδρες για κλοπές και απάτες – Κατασχέθηκε πλήθος κλοπιμαίων

Κατασχέθηκε και όχημα μετά από έρευνα

Ραφήνα: Χειροπέδες σε δύο άνδρες για κλοπές και απάτες – Κατασχέθηκε πλήθος κλοπιμαίων
ΑΡΕΤΗ ΤΗΛΙΑΚΟΥ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

 Στη σύλληψη δύο ημεδαπών, ηλικίας 35 και 38 ετών, προχώρησαν στελέχη της Λιμενικής Αρχής Ραφήνας, έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών και συστηματική έρευνα. Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, οι δύο άνδρες συνελήφθησαν εντός της χερσαίας ζώνης του λιμένα κατηγορούμενοι για εγκληματική οργάνωση, κλοπή, διακεκριμένη κλοπή και απάτη.

   Οι συλληφθέντες φέρονται να δρούσαν μεθοδευμένα, βάσει οργανωμένου σχεδίου και κατ’ εξακολούθηση, με στόχο την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους σε βάρος πολιτών.

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   Μετά τις συλλήψεις ακολούθησε έρευνα στην οικία τους στη Ραφήνα, παρουσία εισαγγελικού λειτουργού. Εκεί εντοπίστηκε και κατασχέθηκε πλήθος αντικειμένων, τα οποία, σύμφωνα με τις Αρχές, είχαν αφαιρεθεί παράνομα από πολίτες. Παράλληλα, έρευνα πραγματοποιήθηκε και σε ΙΧ όχημα ιδιοκτησίας τους, όπου βρέθηκαν επιπλέον πειστήρια που συνδέονται με την υπό διερεύνηση παράνομη δραστηριότητά τους. Το όχημα, επίσης, κατασχέθηκε.

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