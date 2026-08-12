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ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στον Λουτρόπυργο Αττικής – Σηκώθηκαν πέντε εναέρια μέσα

Επιχειρούν 32 πυροσβέστες

Φωτιά στον Λουτρόπυργο Αττικής – Σηκώθηκαν πέντε εναέρια μέσα
ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
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Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης, 12 Αυγούστου σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Λουτρόπυργος Αττικής, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση ισχυρών επίγειων και εναέριων δυνάμεων της Πυροσβεστικής.

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 32 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ και 11 οχήματα. Παράλληλα, από αέρος έχουν κινητοποιηθεί τρία αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.

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Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν επίσης υδροφόρες ΟΤΑ.

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