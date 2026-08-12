Φωτιά στον Λουτρόπυργο Αττικής – Σηκώθηκαν πέντε εναέρια μέσα

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης, 12 Αυγούστου σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Λουτρόπυργος Αττικής, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση ισχυρών επίγειων και εναέριων δυνάμεων της Πυροσβεστικής.

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 32 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ και 11 οχήματα. Παράλληλα, από αέρος έχουν κινητοποιηθεί τρία αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.

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#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Λουτρόπυργος Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 32 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρο της 1ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα, 3 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 12, 2026

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν επίσης υδροφόρες ΟΤΑ.