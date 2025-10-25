Καλλιθέα: Η στιγμή που ο 50χρονος χαράζει με μαχαίρι σταθμευμένα αυτοκίνητα – Τραυμάτισε αστυνομικό και συνελήφθη

Ένα βίντεο από κάμερα κλειστού κυκλώματος στην περιοχή της Καλλιθέας καταγράφει τη στιγμή που ένας 50χρονος άνδρας με ένα μαχαίρι προκαλεί φθορές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα, στη λεωφόρο Θησέως, στη διασταύρωση με την οδό Σπάρτης.

Η συγκεκριμένη ενέργεια του 50χρονου είχε ως αποτέλεσμα οι κάτοικοι να ενημερώσουν άμεσα τις Αρχές. Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο προσπάθησαν να τον ακινητοποιήσουν, ωστόσο, ο 50χρονος για να γλιτώσει τη σύλληψη τραυμάτισε με μαχαίρι έναν αστυνομικό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την ίδια ώρα ο συνάδελφός του πυροβόλησε τον 50χρονο στο πόδι για να τον ακινητοποιήσει. Ο αστυνομικός μεταφέρθηκε στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο και ο 50χρονος στο Λαϊκό. Και οι δύο νοσηλεύονται εκτός κινδύνου.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, μετά από έρευνα που έγινε διαπιστώθηκε ότι σε βάρος του 50χρονου εκκρεμούσε εισαγγελική παραγγελία για τον εγκλεισμό του σε ψυχιατρική κλινική.