Καλλιθέα: 50χρονος επιτέθηκε με μαχαίρι σε αστυνομικό – Τον πυροβόλησαν στο πόδι για να τον ακινητοποιήσουν

Ένα αιματηρό επεισόδιο με δύο τραυματίες σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου (25.10) στην περιοχή της Καλλιθέας με έναν 50χρονο άνδρα να τραυματίζει έναν αστυνομικό.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, όλα άρχισαν όταν οι Αρχές ενημερώθηκαν πως ο 50χρονος σε κατάσταση αμόκ άρχισε να προκαλεί φθορές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα σε γειτονιά της Καλλιθέας. Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο προσπάθησαν να τον ακινητοποιήσουν, ωστόσο, ο 50χρονος για να γλιτώσει τη σύλληψη τραυμάτισε με μαχαίρι έναν αστυνομικό.

Την ίδια ώρα ο συνάδελφός του πυροβόλησε τον 50χρονο στο πόδι για να τον ακινητοποιήσει. Ο αστυνομικός μεταφέρθηκε στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο και ο 50χρονος στο Λαϊκό. Και οι δύο νοσηλεύονται εκτός κινδύνου.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, μετά από έρευνα που έγινε διαπιστώθηκε ότι σε βάρος του 50χρονου εκκρεμούσε εισαγγελική παραγγελία για τον εγκλεισμό του σε ψυχιατρική κλινική.