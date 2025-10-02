Το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα είναι ρεαλιστικό σχέδιο ειρήνης ή πολιτικό σόου; Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιέργεια-μαμούθ με 1650 δενδρύλλια κάνναβης ξεριζώθηκε στα Ιωάννινα

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με τη συνδρομή ΕΚΑΜ και Πυροσβεστικής, σε συνεργασία με τις αρχές της Αλβανίας

DEBATER NEWSROOM

Μεγάλη φυτεία με 1650 δενδρύλλια κάνναβης, εντοπίστηκε και καταστράφηκε το πρωί σε δύσβατη περιοχή των Ιωαννίνων από άνδρες της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας,τα δενδρύλλια, ύψους περίπου από ένα έως τρία μέτρα, εντοπίσθηκαν, εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων και τις Αρχές Αλβανίας, καθώς και τη συνδρομή αστυνομικών της Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας (Ε.Κ.Α.Μ.) και κλιμακίου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. 

Στο σημείο ανεύρεσης της φυτείας, κλήθηκε συνεργείο του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών Ιωαννίνων, ενώ προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Δ.Α.Ο.Ε.

Φωτογραφίες

ΕΛΛΑΔΑ

