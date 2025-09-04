Μεσολόγγι: Φυτεία κάνναβης με 850 δενδρύλλια – Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. τρία άτομα

Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση στο Μεσολόγγι, της οποίας τα μέλη δραστηριοποιούνταν στην καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης. Η εξάρθρωση έγινε από αστυνομικούς του τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Πάτρας.

Τρία άτομα συνελήφθησαν, ενώ βρέθηκαν σε ορεινό δασικό όγκο στην περιοχή του Μεσολογγίου, 850 δενδρύλλια κάνναβης. Μάλιστα, σύμφωνα με την Αστυνομία, το παράνομο περιουσιακό όφελος από την συγκομιδή και την διακίνηση των δενδρυλλίων κάνναβης θα έφθανε έως και το ποσό των 1.275.000 ευρώ.

Η επιχείρηση στο Μεσολόγγι

Ειδικότερα, χθες το απόγευμα, πραγματοποιήθηκε οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση και εξερεύνηση σε δύσβατο ορεινό όγκο, κατά την οποία εντοπίστηκε οργανωμένη φυτεία κάνναβης, όπου οι αστυνομικοί εντόπισαν, 850 δενδρύλλια κάνναβης, το ύψος των οποίων έφτανε περίπου το 1,5 μέτρο.

Στον χώρο της φυτείας, βρέθηκαν εργαλεία, συσκευασίες με λίπασμα και φυτοφάρμακα, τα οποία χρησιμοποιούνταν για την περιποίηση των δενδρυλλίων κάνναβης, καθώς επίσης και μία αυτοσχέδια δεξαμενή συλλογής νερού, η οποία τροφοδοτούσε με λάστιχο νερού την φυτεία.

Παράλληλα, οι συλληφθέντες είχαν εγκαταστήσει σε κοντινή απόσταση από την φυτεία αυτοσχέδια παραπήγματα, στο εσωτερικό των οποίων βρέθηκαν από τους αστυνομικούς ενδύματα, νερά, τρόφιμα, σκεύη μαγειρέματος, κλινοσκεπάσματα και είδη ένδυσης.

Η πρόσβαση προς τους χώρους της φυτείας, γινόταν με αυτοσχέδιο μονοπάτι, το οποίο ξεκινούσε από δασικό δρόμο και κατέληγε σε αυτήν, ενώ εξασφαλιζόταν φυσική κάλυψη από την πυκνή δασώδη βλάστηση.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στα σπίτια των συλληφθέντων, καθώς και σε σωματικούς ελέγχους, οι αστυνομικοί του τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Πατρών, βρήκαν 6,6 γραμμάρια κάνναβης, μία κυνηγητική καραμπίνα, 200 ευρώ κ.α.

Οι συλληφθέντες πρόκειται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα, ενώ οι αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών συνεχίζουν τις έρευνες για την υπόθεση.