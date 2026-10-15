Μεταξουργείο: Επίθεση με μαχαίρι σε μαθητή έξω από Λύκειο – Βίντεο ντοκουμέντο του DEBATER (βίντεο)

Σοβαρό επεισόδιο με δύο τραυματίες σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας, έξω από το Γενικό Εσπερινό Λύκειο στο Μεταξουργείο, όταν ομάδα ατόμων επιτέθηκε σε δύο μαθητές, με αποτέλεσμα ένας 18χρονος να τραυματιστεί από αιχμηρό αντικείμενο.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 21:00, στην οδό Σάμου, με τον διευθυντή του σχολείου να καλεί την Άμεση Δράση, ενημερώνοντας τις Αρχές για τον τραυματισμό του νεαρού μαθητή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, ο 18χρονος, αιγυπτιακής καταγωγής, τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια συμπλοκής μεταξύ μαθητών και εξωσχολικών ατόμων.

Το ντοκουμέντο DEBATER από τη στιγμή της επίθεσης

Στο βίντεο-ντοκουμέντο που εξασφάλισε το DEBATER καταγράφονται οι στιγμές της επίθεσης, με τα άτομα που συμμετείχαν στο επεισόδιο να επιτίθενται στους δύο νεαρούς.

Μετά το περιστατικό, ο 18χρονος κατάφερε να περπατήσει από τον πεζόδρομο προς το εσωτερικό του σχολείου, όπου κατέρρευσε στο προαύλιο.

Αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο τού παρείχαν τις πρώτες βοήθειες, εφαρμόζοντας τουρνικέ για τον περιορισμό της αιμορραγίας. Στη συνέχεια, ο τραυματίας διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Από την επίθεση τραυματίστηκε ελαφρά και ένας 17χρονος, επίσης αιγυπτιακής καταγωγής, ο οποίος δέχθηκε γροθιές στο πρόσωπο.

Εντοπίστηκε μαχαίρι τύπου καραμπίτ

Κατά την έρευνα των αστυνομικών στο σημείο εντοπίστηκε ένα μαχαίρι τύπου καραμπίτ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, από το όπλο φέρεται να είχε αφαιρεθεί η λαβή, με αποτέλεσμα να έχει απομείνει η κυρτή λεπίδα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι στην επίθεση συμμετείχαν περίπου 10 με 15 άτομα, φερόμενα ως αλβανικής καταγωγής, ενώ οι δύο τραυματίες είναι αιγυπτιακής καταγωγής.

«Είδα τον μαθητή πεσμένο στο προαύλιο»

Αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε στο DEBATER όσα αντίκρισε μετά το αιματηρό επεισόδιο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Πέρασα και είδα τον μαθητή πεσμένο στο προαύλιο να έχει τις αισθήσεις του. Είδα ασθενοφόρο και να του δίνουν τις πρώτες βοήθειες. Είναι μια περιοχή δυστυχώς που δεν θα λέγαμε ότι είναι και ήρεμη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να προκύπτουν ενδείξεις ότι πίσω από την επίθεση βρίσκονται ρατσιστικά κίνητρα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η συμπλοκή διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.