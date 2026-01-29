Καλαμάτα: Εξαρθρώθηκε σπείρα που “ρήμαζε” καταστήματα κι επιχειρήσεις – Τρεις συλλήψεις

Στην εξάρθρωση εγκληματικής συμμορίας που είχε διαπράξει πλήθος κλοπών σε καταστήματα και επιχειρήσεις στην ευρύτερη περιοχή του δήμου Καλαμάτας προχώρησε η αστυνομία, συλλαμβάνοντας τρία άτομα.

Για τη σύλληψη των εμπλεκομένων πραγματοποιήθηκε οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση χθες, Τετάρτη 28 Ιανουαρίου, στην Καλαμάτα, κατά την οποία συνελήφθησαν τρία άτομα ηλικίας 20, 22 και 24 ετών.

Σύμφωνα με την έρευνα της ΕΛΑΣ, από τον Δεκέμβριο του 2025 έως και τη σύλληψή τους, οι κατηγορούμενοι είχαν συγκροτήσει οργανωμένη ομάδα με σκοπό την τέλεση κλοπών, δρώντας κυρίως κατά τις νυχτερινές ώρες στην περιοχή της Καλαμάτας.

Από την έως τώρα προανάκριση προέκυψε ότι είχαν διαπράξει 17 κλοπές και 3 απόπειρες κλοπών σε καταστήματα και επιχειρήσεις, αφαιρώντας χρηματικά ποσά και διάφορα αντικείμενα. Παράλληλα, τους αποδίδονται 9 περιπτώσεις κλοπών οχημάτων (Ι.Χ.Φ., δίκυκλο μοτοποδήλατο και ποδήλατα), με το παράνομο περιουσιακό όφελος να υπερβαίνει τις 31.000 ευρώ.

Κατά τις έρευνες στις οικίες των συλληφθέντων κατασχέθηκαν διαρρηκτικά εργαλεία, είδη ένδυσης, γάντια και ρουχισμός απόκρυψης χαρακτηριστικών προσώπου.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση (συμμορία), διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών και αποπειρών κλοπών, η οποία περιλαμβάνει ακόμη έναν 22χρονο που φέρεται ως συνεργός.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν αρμοδίως, ενώ η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται για τη διερεύνηση ενδεχόμενης εμπλοκής τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.