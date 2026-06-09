Καλαμάτα: Άμεση κινητοποίηση των Παιδικών Χωριών SOS για την προστασία των παιδιών που έχασαν τη μητέρα τους

Τα Παιδικά Χωριά SOS βρίσκονται από την πρώτη στιγμή δίπλα στα δύο ανήλικα παιδιά που έχασαν τη μητέρα τους στο πρόσφατο περιστατικό γυναικοκτονίας στην Καλαμάτα, αναλαμβάνοντας συγκεκριμένες ενέργειες προστασίας, φροντίδας και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης για τα ίδια και τη θεία τους, η οποία ανέλαβε την προσωρινή επιμέλεια βάσει εισαγγελικής απόφασης.

Με στόχο να εξασφαλιστεί άμεσα ένα ασφαλές και σταθερό περιβάλλον για τα παιδιά, τα Παιδικά Χωριά SOS καλύπτουν τη μίσθωση κατοικίας στην Καλαμάτα, όπου θα διαμείνουν προσωρινά μαζί με τη θεία τους μέχρι να ολοκληρωθεί η μετάβασή τους στον τόπο μόνιμης κατοικίας της νέας οικογένειας φροντίδας τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, έπειτα από επικοινωνία με το Κέντρο Κοινότητας Νομού Μεσσηνίας, εξειδικευμένη διεπιστημονική ομάδα των Παιδικών Χωριών SOS προχωρά στην άμεση παροχή ψυχοσυναισθηματικής υποστήριξης προς τα παιδιά και τη θεία τους, μέσα από εξατομικευμένες παρεμβάσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες που δημιουργεί ένα τόσο σοβαρό τραυματικό γεγονός. Η υποστήριξη περιλαμβάνει ψυχολογική φροντίδα, κοινωνική εργασία, συμβουλευτική και συνεχή παρακολούθηση της οικογένειας, με στόχο την ενδυνάμωση, την αποκατάσταση του αισθήματος ασφάλειας και τη σταδιακή προσαρμογή στη νέα πραγματικότητα.

Τα Παιδικά Χωριά SOS θα συνεχίσουν να στηρίζουν τα παιδιά και τη θεία τους και μετά την εγκατάστασή τους στο μόνιμο τόπο διαμονής, διασφαλίζοντας τη συνέχεια της ψυχοκοινωνικής φροντίδας και τη σύνδεσή τους με τις απαραίτητες υπηρεσίες και υποστηρικτικά δίκτυα της τοπικής κοινότητας.

«Όταν ένα παιδί έρχεται αντιμέτωπο με μια τόσο βίαιη και τραυματική απώλεια, η κοινωνία οφείλει να κινητοποιείται άμεσα και συντονισμένα. Η ευθύνη μας είναι να εξασφαλίσουμε ότι τα παιδιά θα έχουν δίπλα τους τους ανθρώπους, τις υπηρεσίες και τις συνθήκες που χρειάζονται για να αισθανθούν ξανά ασφάλεια και σταθερότητα και να μπορέσουν να συνεχίσουν τη ζωή τους με αξιοπρέπεια και προοπτική», αναφέρει ο κύριος Βαγγέλης Τσίλης, Γενικός Διευθυντής των Παιδικών Χωριών SOS.

Η παρέμβαση αυτή εντάσσεται στη διαχρονική αποστολή των Παιδικών Χωριών SOS να προστατεύουν παιδιά που βρίσκονται σε κατάσταση κρίσης και να υποστηρίζουν οικογένειες που αναλαμβάνουν τη φροντίδα τους, παρέχοντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες πρόληψης, προστασίας και αποκατάστασης.

Αξίζει να σημειωθεί η άμεση κινητοποίηση της τοπικής κοινωνίας και το κύμα αλληλεγγύης που αναπτύχθηκε για τη στήριξη των δύο παιδιών, με τη συμβολή του Δήμου, της Εκκλησίας και των κατοίκων της Καλαμάτας.

Για λόγους προστασίας των προσωπικών δεδομένων και των δικαιωμάτων των ανηλίκων, δεν θα δοθούν στη δημοσιότητα στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ταυτοποίησή τους.