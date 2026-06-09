Καλαμάτα: Με την θεία τους μένουν τα παιδιά της 39χρονης Βασιλίκης – Εξήλθαν από το νοσοκομείο

Με την θεία τους βρίσκονται από το απόγευμα της Δευτέρας, 8 Ιουνίου, τα παιδιά της αδικοχαμένης 39χρονης Βασιλικής, που δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της στην Καλαμάτα.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, τα παιδιά, μετά την απόφαση του Εισαγγελέα που έδωσε την επιμέλεια στη θεία τους, εξήλθαν από το νοσοκομείο που διέμεναν μετά την δολοφονία της μητέρας τους από τον 41χρονο πατέρα τους.

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Υπενθυμίζεται ότι, με τη συμβολή του Δήμου Καλαμάτας και της Εκκλησίας, έχει βρεθεί προσωρινή κατοικία, τύπου Airbnb, όπου θα μπορέσουν να μείνουν τα παιδιά μαζί με τη θεία τους.

Η λύση αυτή φαίνεται να αφορά το πρώτο διάστημα μετά την έξοδό τους από το νοσοκομείο. Στη συνέχεια, όταν ρυθμιστούν οι αναγκαίες εκκρεμότητες, η θεία αναμένεται να φύγει μαζί με τα παιδιά από την Καλαμάτα και να μετακομίσουν στον τόπο όπου η ίδια διαμένει.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του κ. Γιαννάκου:

Αίσιο τέλος τελικά με τη τύχη των παιδιών που βρίσκονταν στο νοσοκομείο της Καλαμάτας μετά την άγρια δολοφονία της μητέρας από τον πατέρα τους.

Χθες απόγευμα έφυγαν από το νοσοκομείο, αφού ο Εισαγγελέας έδωσε την επιμέλεια στη θεία αδελφή της μητέρας. Η εκκλησία και τοπικοί φορείς θα σταθούν αρωγοί στη προσπάθεια της θείας ώστε τα παιδιά να ζήσουν μια φυσιολογική ζωή.

Αρκεί η βοήθεια αυτή να κρατήσει για πάντα, ακόμη και όταν σβήσουν τα φώτα της δημοσιότητας πάνω από τα παιδιά.

Δικαιωθήκαμε για τις απόψεις που δημόσια εκφράσαμε ότι μόνο η θεία με την απαραίτητη συνδρομή είναι ικανή να λάβει την επιμέλεια των παιδιών.

Το κράτος κοινωνικής προστασίας να σταθεί αρωγός στη θεία και τα παιδιά, όπως πρέπει να κάνει σε κάθε αντίστοιχη περίπτωση.

Υπάρχουν δεκάδες κακοποιημένα παιδιά με προβληματικό οικογενειακό περιβάλλον που βρίσκονται παρκαρισμένα στα νοσοκομεία μήνες χωρίς να ασχολείται κανείς μαζί τους πλην των νοσοκομείων που δεν είναι δουλειά τους.

Ευαισθησία λοιπόν και αρωγή για όλα τα κακοποιημένα ή εγκαταλελειμμένα παιδιά ανεξάρτητα αν απασχολούν ή όχι τη δημοσιότητα.