«Ελάτε γρήγορα, τον κατασπαράζει»: Η στιγμή που ροτβάιλερ επιτίθεται σε 76χρονο στην Καλαμάτα – Βίντεο Ντοκουμέντο

Κάμερα κλειστού κυκλώματος κατέγραψε το σοκαριστικό βίντεο ντοκουμέντο στο οποίο αποτυπώνεται η στιγμή που ροτβάιλερ επιτίθεται σε άνδρα στην Καλαμάτα.

Στο βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας και είναι θολωμένο για ευνόητους λόγους δείχνει τη στιγμή που το άγριο σκυλί επιτίθεται στον άτυχο άνδρα και τον ρίχνει στο έδαφος, δαγκώνοντάς τον με όλη του τη δύναμη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο άτυχος 76χρονος προσπάθησε να ξεφύγει, ωστόσο το σκυλί τον σέρνει με μανία στο έδαφος χωρίς να τον αφήνει από τα δόντια του. Σύμφωνα με το MEGA, ο άτυχος άνδρας είναι ο ιδιοκτήτης του ροτβάιλερ και πριν φτάσουν σε αυτό το χώρο τον είχε κλείσει σε ένα απομονωμένο σημείο.

Τελικά η επέμβαση ενός αστυνομικού ήταν σωτήρια, καθώς πυροβόλησε το ροτβάιλερ στο πόδι για να το ακινητοποιήσει. Ο άτυχος άνδρας παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Καλαμάτας για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Σωτήρια ήταν και η άμεση αντίδραση μιας γυναίκας που έγινε αυτόπτης μάρτυρας της επίθεσης. Η γυναίκα, βλέποντας τον σκύλο να ορμά πάνω στο θύμα, δεν έχασε στιγμή και κάλεσε αμέσως το ΕΚΑΒ, φωνάζοντας: «Ελάτε, τον κατασπαράζει!».

Η έγκαιρη ειδοποίηση ήταν καθοριστική, καθώς το ασθενοφόρο έφτασε μέσα σε λίγα λεπτά στο σημείο. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί δίνουν μάχη για τη σταθεροποίηση της κατάστασής του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η άμεση κινητοποίηση τόσο της αστυνομίας όσο και του ΕΚΑΒ έπαιξε κρίσιμο ρόλο για να σωθεί η ζωή του.