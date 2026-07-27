Πρεμιέρα σήμερα για τον νέο εξωδικαστικό μηχανισμό – Τι αλλάζει για όσους έχουν χρέη από 5.000 ευρώ

Ανοίγει σήμερα Δευτέρα 27/7 η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τον νέο εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών, που δίνει τη δυνατότητα σε πολίτες και επιχειρήσεις να ενταχθούν σε ένα ευνοϊκότερο πλαίσιο.

Πλέον, μπορούν να ενταχθούν όσοι έχουν οφειλές πάνω των 5.000 ευρώ αντί για άνω των 10.000 ευρώ που ίσχυε με το προηγούμενο καθεστώς.

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Σύμφωνα με εκτιμήσεις, με αυτή τη βελτίωση θα μπορούν δυνητικά να ρυθμίσουν τα χρέη τους με τους ευνοϊκούς όρους περίπου ένα εκατομμύριο επιπλέον οφειλέτες.

Ουσιαστικά, με τη μείωση του ορίου ένταξης, μικροοφειλέτες μπορούν να τακτοποιήσουν τα χρέη τους με πολλές ισόποσες μηνιαίες δόσεις με ελάχιστο ποσό τα 50 ευρώ.

Ο νέος εξωδικαστικός μηχανισμός προβλέπει ότι μπορούν να ρυθμιστούν σε έως 240 δόσεις οφειλές προς την Εφορία και τον ΕΦΚΑ και σε έως 420 δόσεις οφειλές σε τράπεζες και servicers. Το σύνολο της διαδικασίας πραγματοποιείται με ηλεκτρονικό τρόπο σε όλα τα στάδια κατά τα οποία ο οφειλέτης δηλώνει αναλυτικά τα εισοδήματά του, την περιουσιακή του κατάσταση και τις οικονομικές του υποχρεώσεις.

Με βάση τους υπολογισμούς που διενεργούνται στη συνέχεια, προκύπτει η πρόταση της ρύθμισης, δηλαδή το ύψος και ο αριθμός των δόσεων.

Υπό προϋποθέσεις προβλέπεται ακόμη και διαγραφή μέρους της βασικής οφειλής αν κριθεί ότι αυτό απαιτείται για την “βιωσιμότητα” της ρύθμισης. Δηλαδή λαμβάνονται υπόψη το εισόδημα, η περιουσία και γενικά οι οικονομικές δυνατότητες το οφειλέτη προκειμένου να αποφασιστεί η διαγραφή οφειλής ή όχι. Το επιτόκιο της ρύθμισης ανέρχεται στο 3% σταθερό για όλη τη διάρκειά της.

Στη διάρκεια της διαδικασίας για την ένταξη στον εξωδικαστικό μηχανισμό ο οφειλέτης υποχρεούται να υποβάλλει αναλυτικά τα οικονομικά του στοιχεία, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

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Επίσης, θα πρέπει να συναινέσει στην άρση του φορολογικού και τραπεζικού απορρήτου, ώστε το σύνολο των πιστωτών να αποκτήσει σαφή και πλήρη εικόνα για τα οικονομικά του δεδομένα.

Αυτή είναι μία από τις βασικές διαφορές της ένταξης στον εξωδικαστικό μηχανισμό από την ένταξη στην ρύθμιση των 72 δόσεων, η οποία έχει ήδη ενεργοποιηθεί από το περασμένο Σάββατο παρουσιάζοντας ισχυρή δυναμική.

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Παρόλο που και οι δύο αφορούν οφειλέτες, η ρύθμιση των 72 δόσεων αφορά οφειλέτες με χρέη προς την Εφορία και τον ΕΦΚΑ, ενώ ο εξωδικαστικός μηχανισμός αφορά οφειλέτες με χρέη όχι μόνο στην Εφορία και τα Ταμεία, αλλά και προς τις τράπεζες και τους servicers.

Ο εξωδικαστικός μηχανισμός προβλέπει πολύ περισσότερες μηνιαίες δόσεις για την εξόφληση των χρεών των οφειλετών συγκριτικά με τη ρύθμιση των 72 δόσεων. Ενδέχεται να φτάσουν τις 240 ή τις 420 ανάλογα με το προφίλ του οφειλέτη και την κατηγορία των οφειλών.

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Επιπλέον, προβλέπει ακόμη και κούρεμα της βασικής οφειλής, ανάλογα με τα οικονομικά δεδομένα του οφειλέτη, κάτι το οποίο δεν περιλαμβάνεται στη ρύθμιση των 72 δόσεων