Καλαμαριά: Νέο βίντεο από την στιγμή της κατάρρευσης του 20χρονου μετά την επίθεση με μαχαίρι

Νέο βίντεο με τις τελευταίες στιγμές του 20χρονου που έχασε τη ζωή του έπειτα από επίθεση με μαχαίρι το βράδυ της Πέμπτης στην Καλαμαριά φέρνει στο φως της δημοσιότητας το Ertnews.

Στα πλάνα διακρίνεται ο 20χρονος και οι δύο φίλοι του να βγαίνουν από την οδό Παπαδημητρίου μετά την επίθεση. Αρχικά περνούν δύο από τους φίλους του και λίγα μέτρα πίσω ακολουθεί ο 20χρονος, ο οποίος εμφανίζεται να παραπατά.

Στη συνέχεια, ο νεαρός προσπαθεί να κρατηθεί από έναν κάδο απορριμμάτων χωρίς να τα καταφέρει και καταρρέει, πέφτοντας ανάσκελα, με το σώμα του μισό στον δρόμο και μισό στο πεζοδρόμιο.

Οι δύο φίλοι του αρχικά δεν φαίνεται να αντιλαμβάνονται ότι ο φίλος τους έχει τραυματιστεί σοβαρά. Ωστόσο, όταν στρίβουν στη γωνία και καταλαβαίνουν ότι κάτι δεν πάει καλά, επιστρέφουν στο σημείο για να τον βοηθήσουν.

Ένας από τους φίλους του, βγάζει το κινητό του τηλέφωνο και ειδοποιεί το ΕΚΑΒ. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα σταματά για βοήθεια και ένας διανομέας που περνούσε τυχαία από το σημείο. Από τους τρεις νεαρούς, μόνο ο ένας είχε καλυμμένο το πρόσωπό του, ενώ οι υπόλοιποι δεν φορούσαν κάποιο σκούφο.

Έχασε δύο λίτρα αίμα το θύμα

Πληροφορίες της ΕΡΤ αναφέρουν ότι από την ιατροδικαστική έκθεση προκύπτει ότι ο 20χρονος έχασε περίπου δύο λίτρα αίμα.

Μάλιστα, το μοιραίο τραύμα ήταν στην καρδιά, καθώς, όπως αναφέρεται, το μαχαίρι που χρησιμοποίησε ο 23χρονος δράστης την διαπέρασε.

Συμπληρωματική δίωξη για συμμορία στα δύο άτομα που ήταν μαζί με τον 20χρονο

Συμπληρωματική δίωξη για συμμορία, σε βαθμό πλημμελήματος, ασκήθηκε εις βάρος των δύο προσώπων που φέρονται να βρίσκονταν μαζί με τον 20χρονο που έχασε τη ζωή του κατά το φονικό επεισόδιο το βράδυ της περασμένης Πέμπτης στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης.

Μεταξύ των δύο αυτών κατηγορουμένων είναι ένας 19χρονος, ο οποίος εμφανίστηκε το μεσημέρι της Κυριακής, συνοδεία δικηγόρου, στην Α’ Τακτική Ανακρίτρια Θεσσαλονίκης, η οποία χειρίζεται τη δικογραφία για τη δολοφονία του 20χρονου.

Ο 19χρονος, σύμφωνα με τον συνήγορό του, έλαβε προθεσμία να απολογηθεί την επόμενη Τετάρτη και μέχρι τότε παραμένει κρατούμενος. Το δεύτερο άτομο μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί. Ήδη εις βάρος και των δυο η εισαγγελέας είχε απαγγείλει δίωξη σε βαθμό πλημμελήματος για διακεκριμένη περίπτωση επικίνδυνης σωματικής βλάβης και για κατοχή αντικειμένων που μπορούν να προκαλέσουν σωματική βλάβη, από κοινού και με τις επιβαρυντικές διατάξεις του Αθλητικού Νόμου.

Υπενθυμίζεται ότι ο 23χρονος κατηγορούμενος ως δράστης της δολοφονίας διώκεται για ανθρωποκτονία με πρόθεση, παράνομη οπλοκατοχή και οπλοχρησία, ενώ κρατείται μέχρι να απολογηθεί την Τρίτη στην ανακρίτρια.