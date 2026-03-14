Καλαμαριά: Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με πρόθεση στον 23χρονο – Από ακατάσχετη αιμορραγία ο θάνατος του 20χρονου

Ο θάνατος του 20χρονου οπαδού του ΠΑΟΚ, στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης επήλθε από ακατάσχετη αιμορραγία που προκλήθηκε μετά από τραύμα από μαχαίρι στην καρδιά.

Όπως αναφέρει το thestival, ο 20χρονος έχασε πάνω από 2 λίτρα αίματος ενώ η ιατροδικαστική εξέταση στη σορό του άτυχου νεαρού έδειξε πως το θανάσιμο πλήγμα ήταν στην καρδιά.

Ο 23χρονος, που κατηγορείται για τη δολοφονία του 20χρονου στην Καλαμαριά, οδηγήθηκε σήμερα το πρωί (14.03.2026) στον εισαγγελέα και του ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία με πρόθεση και παράνομη οπλοκατοχή – οπλοχρησία.

Ο δράστης παραπέμφθηκε να απολογηθεί σε ανακριτή από όπου αναμένεται να ζητήσει προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσει την υπεράσπισή του μετά την δολοφονία του 20χρονου στην Καλαμαριά.

Σύμφωνα με πηγές της Εισαγγελίας, το επεισόδιο φαίνεται να έχει οπαδική «χροιά», καθώς δίωξη με τον Αθλητικό Νόμο ασκήθηκε και εις βάρος δύο ακόμη προσώπων που κατά το επίδικο περιστατικό βρίσκονταν μαζί με το 20χρονο θύμα και περιλαμβάνονται στην ίδια δικογραφία.

Πιο συγκεκριμένα, οι κατηγορίες είναι σε βαθμό πλημμελήματος και αφορούν τις πράξεις της διακεκριμένης περίπτωσης επικίνδυνης σωματικής βλάβης και της κατοχής αντικειμένων που μπορούν να προκαλέσουν σωματική βλάβη (με τις επιβαρυντικές διατάξεις του Αθλητικού Νόμου). Από τα δύο πρόσωπα, ο ένας έχει ταυτοποιηθεί από τις Αρχές, ενώ ο άλλος παραμένει άγνωστος. Αναμένεται δε, να κληθούν από την ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση για να απολογηθούν (ως προς το ενιαίο της δικογραφίας).

Όπως έγινε γνωστό δε, αποκλείστηκε η εκδοχή το φονικό να συνδέεται με την υπόθεση των αυτοαποκαλούμενων «αυτόκλητων τιμωρών παιδόφιλων»- δικογραφία που είχε σχηματιστεί πρόσφατα από τις Αρχές και στην οποία περιλαμβανόταν το 20χρονο θύμα.

Σε δηλώσεις της η τεχνική σύμβουλος της οικογένειάς, αναπληρώτρια καθηγήτρια ιατροδικαστικής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Ελένη Ζαγγελίδου, ανέφερε πως «ως προς την αιτία του θανάτου, το παιδί κατέληξε μετά από μαζική απώλεια αίματος. Η αιτία αυτού ήταν μία ρίξη του τοιχώματος της καρδιά του, ρήξη της καρδιά του, από ένα νύσσον και τέμνον όργανο, όπως παραδείγματος χάρη ένα μαχαίρι. Αυτό ήταν το καίριο χτύπημα το οποίο δέχθηκε, δέχθηκε και ένα δεύτερο χτύπημα στη δεξιά μασχαλιαία χώρα, το καίριο όμως ήταν το πρώτο».

«Εκτός από τα τραύματα αυτά, τα οποία οποία έχουν χαρακτήρα τέμνοντος οργάνου, υπάρχουν θλαστικά τραύματα στην περιοχή της κεφαλής από θλων όργανο, με κύριο ένα κάταγμα που έχει το παιδί στη ζυγωματική χώρα. Ο θάνατος είναι συμβατός με τον χρόνο όπως τον κατέγραψε το φωτογραφικό υλικό», πρόσθεσε η ίδια.

Σε ιατροδικαστική εξέταση υποβλήθηκε και ο 23χρονος φερόμενος ως δράστης μετά τους ισχυρισμούς του ότι δέχθηκε άγρια επίθεση. Σύμφωνα με πληροφορίες, από την ιατροδικαστική εξέταση στον 23χρονο προέκυψε πως έχει ράμματα στην περιοχή του κεφαλιού μετά από θλαστικά τραύματα ενώ φέρει κακώσεις και στο πρόσωπο καθώς και πολλαπλές εκδορές στα κάτω άκρα.

Από την πλευρά της η καθηγήτρια Ιατρικής και διευθύντρια του Εργαστηρίου Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας του ΑΠΘ, Λήδα Κοβάτση χαρακτήρισε ως τραγικό περιστατικό το οποίο «και πάλι συντάραξε την πόλη μας» ανέφερε ότι «από τον Σεπτέμβριο του 2025 το Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας του ΑΠΘ μπορεί να παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες μεταθανάτιας απεικόνισης στην απονομή της Δικαιοσύνης».

«Σε σχέση με το περιστατικό το οποίο διερευνήθηκε τόσο με τις κλασικές ιατροδικαστικές μεθόδους όσο και με ολοσωματική αξονική τομογραφία θα ήθελα να ευχαριστήσω δημοσίως τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη και τη Γενική Γραμματεία, Λίλιαν Βιλδιρίδου χάρη στα γρήγορα αντανακλαστικά τους επενέβησαν και κατέστη δυνατή η αξονική τομογραφία της σορού του θύματος χτες το βράδυ κι έτσι σήμερα θα την παραδώσουμε στους οικείους του» τόνισε η κ. Κοβάτση.

Σε δηλώσεις προχώρησε έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης ο συνήγορος της οικογένειας του αδικοχαμένου 20χρονου, Παρασκευάς Σπυράτος.

«Ο κατηγορούμενος επιχείρησε από την πρώτη στιγμή, θα έλεγα με ιδιαίτερη σπουδή, να προβάλει υπερασπιστικούς ισχυρισμούς αναφερόμενος σε άμυνα. Σε αυτό τον χρόνο, το καλύτερο που θα είχε να κάνει ο κατηγορούμενος είναι να σιωπήσει, να σεβαστεί τη μνήμη του θύματος» ανέφερε ο κ. Σπυράτος.

«Σιγά σιγά τα στοιχεία του παζλ συνενώνονται. Είναι σαφές από όλα τα στοιχεία που έχει η υπόθεση, ότι είχε δόλο» προσέθεσε και συνέχισε «Είναι γνωστό ότι γύρω από τα οπαδικά θέματα κανένας δεν ανοίγει το στόμα του, δεν μπορεί με ευκολία κανένας να εισφέρει πληροφορίες, διότι όλο αυτό το παγόβουνο είναι πολλές φορές απειλητικό για τον οποιοδήποτε θα έρθει να καταθέσει ως μάρτυρας και να εισφέρει αυτά που γνωρίζει».